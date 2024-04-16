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Карчаа заявил о коварном плане Киева

Карчаа заявил о намерениях Киева создать очаг радиационного заражения на ЗАЭС
16 апреля 2024, 15:06
Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа заявил, что ещё в 2022 году Украина планировала создать на Запорожской АЭС очаг радиационного заражения.
Он уточнил, что всё это планировалось проводить под руководством Великобритании.

«Удар, допустим, по азотно-кислородной станции привёл бы в обязательном порядке к взрыву локальному. Взрыв привёл бы к пожару. Пожар, в зависимости от конкретных метеоусловий на тот момент, мог распространиться на другие помещения — и случилась бы беда», — прокомментировал в беседе с RT Карчаа.



Ранее Ренат Карчаа заявлял, что ядерный инцидент на Запорожской атомной электростанции, который вполне могут спровоцировать атаки ВСУ, затронет не только Украину, но и некоторые европейские страны.

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Названо имя боевика ВСУ, чья смерть запустила слухи о гибели Буданова и Сырского
aif.ru: погибший боевик, которого приняли за руководство ВСУ, — сержант Петриченко
16 апреля 2024, 15:57

Фото: iStock/gorodenkoff

Названы имя и звание боевика, чья смерть вызвала слухи о гибели высшего руководства ВСУ, пишет aif.ru.
По данным издания, речь идет о младшем сержанте Павле Петриченко, о гибели которого рассказали сами украинские военные. Отмечается, что сержант погиб не в харьковском Чугуеве, а в Донецкой Народной Республике.

При этом обстоятельства гибели боевика до конца неизвестны. По одной из версий, Петриченко мог быть ликвидирован при ударе ВС РФ, по другой — в результате работы российского снайпера.

Раннее в украинских Telegram-каналах появились сообщения о гибели в Чугуеве неких важных чинов. Среди погибших упоминали руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, который внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, и главкома ВСУ Александра Сырского.

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Зеленский заявил, что у него есть план по уничтожению российской армии
16 апреля 2024, 15:16

Фото: iStock/IherPhoto

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него есть некий план, как уничтожить ВС РФ, чтобы дать своей армии продвинуться вперед, передает PBS.
Зеленский отметил, что для осуществления плана Киеву необходимо получить конкретное оружие. При этом украинский лидер не стал раскрывать подробностей, что именно он имеет в виду.

По его словам, об этом оружии осведомлен Запад. Зеленский также отказался говорить, сможет ли новая помощь от Вашингтона профинансировать в полной мере обещанное контрнаступление.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Названа причина срыва мирного диалога России и Украины
16 апреля 2024, 14:57

Фото: iStock/Diy13

Причина срыва диалога РФ и Украины — отказ Запада, пишет Foreign Affairs.
По данным журнала со ссылкой на проекты соглашений между Москвой и Киевом 2022 года, причиной срыва мирного российско-украинского диалога стал отказ Запада брать ответственность за обеспечение безопасности Украины.

Среди иных причин срыва переговоров издание называет уверенность президента Украины в победе с помощью западной техники и негативные настроения украинцев после событий в Буче и Ирпене.

Ранее сообщалось, что после возможного переизбрания на выборах президента в США экс-американский лидер Дональд Трамп может организовать мирные переговоры между Россией и Украиной.

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#европа
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Глава ГУР МО Украины Буданов* курировал операцию против Шария
16 апреля 2024, 14:53

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* занимался кураторством операции против украинского блогера Анатолия Шария. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских правоохранительных органах.
Отмечается, что ГУР Минобороны Украины намеревалось физически устранить Шария, при этом возложив ответственность за его убийство на российскую сторону. По данным источника, участников покушения на Шария Украина вербовала из группы проживающих в Испании этнических украинцев и представителей местных криминальных структур.

Напомним, 6 марта Анатолий Шарий сообщил, что на машину, где находился он с супругой, напали с автоматическим оружием. Нападавших, по его словам, вероятно, было двое. Блогер ждет, что делом займутся испанская полиция и спецслужбы.

Шарий является основателем «Партии Шария», деятельность которой запрещена на Украине.

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Зеленский сделал важное заявление о конфликте с Россией
Зеленский: Запад боится проигрыша России в украинском конфликте
16 апреля 2024, 14:46

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Запад боится проигрыша России в конфликте на Украине. Об этом сообщает PBS.
По словам Зеленского, Запад регулярно говорит о своем страхе из-за возможного исхода конфликта. Президент Украины отметил, что западные страны опасаются миграционного кризиса, который может произойти после окончания спецоперации.

В качестве прогноза о будущем, Зеленский высказал мнение, что Китай усилит свое влияние на мировой арене.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#китай
#запад
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Зеленский вновь рассказал о нежелании вести переговоры с Россией
Зеленский: Украина готова к переговорам, но не с Россией
16 апреля 2024, 14:27

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам, но не с Россией, поскольку Москва их не хочет. Об этом сообщает PBS.
Зеленский отметил, что Украина намерена обсуждать урегулирование конфликта с другими государствами, которые «действительно хотят мира». По словам украинского лидера, благодаря разведке, в том числе и американской, киевский режим осведомлен обо всем, что говорит российская сторона.

Зеленский добавил, что инициатива по мирному урегулированию должна исходить со стороны Киева, который, по его мнению, хочет завершения конфликта «справедливым миром».

Напомним, ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев написал в своем Telegram-канале, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не удастся продавить свои условия по урегулированию конфликта на саммите в Швейцарии по Украине.

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#спецоперация
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ВС РФ сожгли «лучшую» самоходную гаубицу НАТО у Часова Яра
16 апреля 2024, 14:10

Фото: iStock/NiseriN

Вооружённые силы России выследили и сожгли «лучшую» самоходную гаубицу НАТО у Часова Яра, пишет «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным Telegram-канала, артиллеристы отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа сожгли немецкую самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000.

В Артемовске Вооруженные силы Украины активно используют артиллерию НАТО, пытаясь приостановить наступление ВС России, отмечают в канале. В свою очередь, войска РФ ведут контрбатарейную борьбу.

Самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 называют одной из «лучших» в мире. Ей принадлежит мировой рекорд по дальности поражения цели.

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Подпольщик Лебедев: Мощный удар прогремел в Запорожье
16 апреля 2024, 14:07

Фото: iStock/RamonCast

Удар зафиксирован в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом пишут РИА Новости.
«Запорожье, прилетело. Прилет серьезный», — отмечается в статье.
Данные о масштабах разрушений не приводятся.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что в зоне спецоперации погиб мэр украинского города Лебедин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Украине заявили о серьезном продвижении российской армии в Часовом Яре
Deep State: российская армия продвинулась на 1,5 километра к Часову Яру
16 апреля 2024, 14:00

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ продвинулись в районе Часова Яра на полтора километра, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на данные портала Deep State.
Сообщается, что на подходе к восточным окраинам города развернулись самые активные бои.

Ранее о сложной ситуации в районе населенного пункта Часов Яр говорил главком ВСУ Александр Сырский. Он признал, что украинской армии необходимо принять меры по дополнительному укреплению обороны. Также после потери ряда позиций на этом направлении, в ВСУ начались кадровые чистки.

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