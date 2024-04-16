Карчаа заявил о коварном плане Киева

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Депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа заявил, что ещё в 2022 году Украина планировала создать на Запорожской АЭС очаг радиационного заражения.
Он уточнил, что всё это планировалось проводить под руководством Великобритании.
Ранее Ренат Карчаа заявлял, что ядерный инцидент на Запорожской атомной электростанции, который вполне могут спровоцировать атаки ВСУ, затронет не только Украину, но и некоторые европейские страны.
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«Удар, допустим, по азотно-кислородной станции привёл бы в обязательном порядке к взрыву локальному. Взрыв привёл бы к пожару. Пожар, в зависимости от конкретных метеоусловий на тот момент, мог распространиться на другие помещения — и случилась бы беда», — прокомментировал в беседе с RT Карчаа.
Ранее Ренат Карчаа заявлял, что ядерный инцидент на Запорожской атомной электростанции, который вполне могут спровоцировать атаки ВСУ, затронет не только Украину, но и некоторые европейские страны.
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Депутат Карчаа: Возможный ядерный инцидент на ЗАЭС затронет часть Европы
Мелисса Тимофеева