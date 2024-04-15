Гросси: атаки на Запорожскую ЗАЭС нарушили принцип безопасности станции

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе выступления на заседании Совбеза ООН заявил, что недавние атаки на Запорожскую АЭС нарушили один из пяти принципов безопасности станции.
«За последние десять дней первый из этих принципов неоднократно нарушался», — цитирует РИА Новости слова Гросси.
Отмечается, что речь идёт о недопустимости атак в направлении станции, в том числе в направлении хранилищ, реакторов, отработанного топлива и другой критической инфраструктуры или персонала АЭС.
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