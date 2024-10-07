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Кардиохирурга Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

07 октября 2024, 13:07
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Кардиохирурга Рената Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Как уточнили в полпредстве Татарстана, похороны состоятся в грядущую среду, 9 октября.
«Рената Сулеймановича Акчурина похоронят 9 октября на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом полпредству Татарстана сообщил его сын Максим Ренатович Акчурин», — сказано в публикации.

С выдающимся специалистом, который оперировал первого президента России Бориса Ельцина, попрощаются в этот же день в десять утра. Церемония прощания пройдет в стенах Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова.



Акчурин умер накануне в воскресенье, 6 октября, на 79-м году жизни.

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В Кремле раскрыли отношение Путина к своему дню рождения
Песков: Путин не очень любит повышенный интерес к своей семье
07 октября 2024, 13:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин не любит повышенного интереса к его семье. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в рамках брифинга.
«Сам президент не очень любит повышенный интерес к своей семье и не считает день рождения и другие праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе», — пояснил Песков.

Он также отметил, что у российского президента есть дети и внуки и другие близкие люди, которые поздравляют его с праздниками.

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения. Главе государства исполняется 72 года. Известно, что в школьные годы будущий лидер страны был хулиганом и троечником, однако уже после окончания университета он начал свою карьеру в КГБ, что стало отправной точкой его политической жизни.

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«По-идиотски»: почему Лерчек отказалась от услуг Кати Гордон в суде и в чем ее упрекнула адвокат
07 октября 2024, 13:35

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Катя Гордон объявила о прекращении сотрудничества с Валерией Чекалиной (Лерчек) после того, как последняя отказалась от её услуг в суде. Это произошло во время прямого эфира программы Леры Кудрявцевой. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Лерчек отказалась от услуг Кати Гордон


Накануне суд отправил Чекалину и её бывшего супруга Артёма под домашний арест до 26 ноября в связи с расследованием незаконного вывода средств за рубеж. Катя Гордон и её коллега Алла Салихова должны были представлять интересы блогерши в суде. Однако, по словам Кати, Валерия неожиданно отказалась от её услуг, объяснив это опасениями повышенного внимания со стороны СМИ.

«Лера говорит, что она не хочет видеть меня своим защитником, потому что боится публичности. Там все камеры, меня узнали все», — рассказала Гордон в прямом эфире с Лерой Кудрявцевой.

Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

Гордон выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации и заявила, что Чекалина поступила неправильно, не предупредив её заранее о замене адвоката. Правозащитница считает, что Чекалина должна была сообщить ей об не в зале суда, чтобы она не чувствовала себя неловко.

«Она должна была меня предупредить, чтобы я не выглядела по-идиотски. Не могу понять, в чем сложность человеку сказать: „Кать, я передумала“. Мне было очень неприятно. Это ее право, выбрать другого защитника, но об этом нужно предупреждать. Это не должно происходить в зале суда, когда рядом куча камер», — рассказала Гордон.

Кроме того, адвокат сообщила, что ранее оказывала бесплатную юридическую помощь многодетной матери и теперь планирует прекратить благотворительную деятельность в поддержку блогеров. Она предположила, что следователи могли оказывать давление на Чекалину, чтобы избежать огласки дела, но сама она считает, что общественный интерес в таких случаях вполне оправдан.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала свою подругу Екатерину Гордон. В ответ на это Гордон выразила благодарность Кудрявцевой. Однако адвокат заявила, что она всё ещё сомневается в виновности Чекалиной. Единственный вопрос, который остался у Гордон к Лерчек — почему она не сообщила о смене адвоката.

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«Морозная ночь»: Синоптик предупредил, когда москвичам ждать заморозок
Синоптик Шувалов: самый холодный день будет в среду — девятого октября
07 октября 2024, 13:34

Фото: istockphoto/Marsha Williamson Mohr

Октябрь порадовал первыми теплыми днями, однако им на смену пришли дождь и туман. Ждать ли москвичам и жителям области резких похолоданий?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что понедельник будет неплохим, несмотря на туманность и дождливость.

«Воздух прогреется до 16-18 градусов, выглянет солнышко, но и дождик будет накрапывать. Все прелести осени в одном дне. Но это только прелюдие к похолоданию, которое развернется во вторник», — заявил синоптик.

Он добавил, что самый холодный день на этой неделе будет в среду (девятое октября), там ожидается 7-9 градусов в дневные часы.

«Со вторника на среду будет облачно, единственная и морозная ночь — со среды на четверг, там будет от 0 до 5 градусов, а днем тоже 7-9 градусов тепла. Рассчитывать на небольшое повышение можно, мы все-таки не в глухой осени», — сказал эксперт.

По его словам, потепление придет в пятницу (одиннадцатое октября) — там ожидается от 10 до 12 градусов в дневные часы.

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В Раменском открылась инженерная школа «Первопроходец»
07 октября 2024, 13:17

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Уникальный центр дополнительного образования «Первопроходец», ориентированный на глубокое изучение инженерного дела и повышение престижности этой профессии среди молодого поколения, заработал в Раменском, он будет взаимодействовать со школами, средними специальными учебными заведениями и работодателями, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Мы искренне рады открытию этого инженерного центра, потому что именно инженерное, техническое направление сейчас очень востребовано. Мы понимаем дефицит интереса у наших детей к инженерным специальностям и наукам, и надеемся, что наличие этого центра позволит изменить мнение наших старшеклассников, привлечь их к тем увлекательным проектам, которые будут реализовываться в центре «Первопроходец», — сказала председатель Комитета по образованию администрации Раменского городского округа Наталья Асеева.
Записаться на занятия в инженерную школу «Первопроходец» можно через соцсети центра или по телефону: 8 (993) 250-22-50.

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Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие микроРНК
Нобелевскую премию по медицине присудили Виктору Амбросу и Гэри Равкану
07 октября 2024, 13:16

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2024 года присуждена американским ученым Виктору Амбросу и Гари Равкину за открытие молекул микроРНК. Об этом объявил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.
Ученым удалось открыть новый класс крошечных молекул РНК, которые играют решающую роль в регуляции генов. В Нобелевском комитете подчеркнули, что это открытие позволило выявить абсолютно новый принцип регуляции генов.

Церемония награждения Нобелевский лауреатов состоится в начале декабря в Стокгольме. Амброс и Равкан разделят одиннадцать миллионов шведских крон (порядка 1 млн евро).

Ранее профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов раскрыл перспективы развития нанотехнологий в России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Минэнерго: Крым и Севастополь обеспечены бензином и дизелем, дефицита нет
07 октября 2024, 12:49

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Республика Крым полностью обеспечена бензином и дизелем, заявил замминистра энергетики региона Владимир Воронкин.
«На сегодня ситуация с топливом стабильная. Запасов хватает для населения Республики Крым и для частных структур, которые занимаются извозом и доставкой продуктов», — прокомментировал чиновник.

Воронкин добавил, что обстановка с топливом на полуострове отслеживается ежедневно. Дефицит не наблюдается.

Ранее сообщалось о возгорании на нефтебазе в Феодосии. В результате инцидента никто не пострадал, на месте ведут работу экстренные службы. В Феодосии действует режим ЧС муниципального характера.

До этого стало известно, что мужчина пытался скрыться от полиции на поливальной машине в Подмосковье.

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#новости
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«Посмотреть правде в глаза»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 7 по 13 октября
Астролог Лебеденко озвучила рекомендации для знаков зодиака с 7 по 13 октября
07 октября 2024, 12:29

Фото: iStock/rawintanpin

В деловой сфере возникает вопрос о том, чего придерживаться: новых перспектив или надёжного проверенного годами опыта. Важно уравновесить перемены с прошлым и способствовать гармоничному течению дел.
В любви надо найти смелость и посмотреть правде в глаза, понимать истинное положение вещей. Хорошо быть реалистами и проявить мудрость.

В вопросах здоровья желательно следить за своим мышлением и провести переоценку убеждений, глубокий интеллектуальный анализ. Для ментального здоровья полезно задуматься над тем, являются ли мысли действительно нашими.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну надо ориентироваться на практический и полезный результат. Ему важно применить свою силу воли и проявить терпеливость.

Тельцу не следует тратить деньги на сиюминутные желания. Ему надо держать свои эмоции под контролем.

Близнецам надо постараться не затевать ссоры и обходить конфликты. Свои слова лучше обдумывать и быть не очень многословными.

Раку желательно следить за питанием и не переедать. Сентиментальность должна быть уместна, важно быть более сдержанным.

Льву благоприятно отдыхать и набираться сил. Ему хорошо уделить время на свои личные дела.

Деве надо держать под контролем своё настроение. Лучше быть оптимисткой и не переживать по пустякам.

Весам нужно полагаться на своё очарование, утончённость и деликатность. Обмен идеями и общение поспособствует интеллектуальному развитию.

Скорпион ощутит смятение и путаницу в чувствах. Ему важно не поддаваться искушения, а следовать за своим сердцем.

Стрельцу нужно быть щедрым и добрым от души. Его ждёт успех и удача во всех сферах.

Козерогу благоприятно делать покупки. Они его украсят. Его вкус будет более проявлен. Козерогу захочется гармонии и красоты в самовыражении.

Водолею может существенно помешать жажда приключений и новых впечатлений. Чтобы не создать хаос, ему надо отложить сомнительные затеи.

Рыбы смогут выразить свой талант. Романы приобретут более чувственный характер.

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За неделю в Подмосковье переселили из аварийного жилья более 390 человек
07 октября 2024, 12:12

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Свыше 390 человек переселили из аварийного жилья в девяти городских округах Московской области за минувшую неделю, общая площадь расселённого жилого фонда составила более 6,3 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«На прошедшей неделе из 140 помещений в аварийном жилом фонде в округах Электросталь, Богородский, Сергиево-Посадский, Дзержинский, Пушкинский, Егорьевск, Одинцовский, Люберцы и Котельники расселены 393 человека», — говорится в сообщении.
Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья, а также выплатили выкупную стоимость или предоставили сертификаты на приобретение недвижимости в любом районе Подмосковья.

Расселение аварийных домов проводится в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

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«Расстройство личности»: Депутат Милонов высказался о людях, называющих себя квирами*
Депутат Милонов: количество самоубийств среди квиров в десятки раз выше
07 октября 2024, 11:59

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В середине сентября в Ленинградской области произошло жестокое убийство. 20-летний квир-блогер* лишил жизни 53-летнего политического активиста, нанеся ему более 20 ножевых ранений. Особенное внимание общественности привлекла личность убийцы, который заявил, что не отождествляет себя с каким-либо полом.
О каком отклонении может говорить то, что человек не относит себя ни к женщинам, ни к мужчинам, рассказал депутат Госдумы, член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в беседе с «Радио 1».

«Это очень серьезное расстройство личности. По оценкам, имевшим место и среди западных психиатров, именно эти люди склонны во много раз чаще совершать преступления. Рассудок этого человека уже помутнен, потому что он не может идентифицировать простейшие вещи: мальчик он или девочка. Это говорит, что у человека очень серьезное расстройство психики. Его надо лечить. Новая идеология говорит, что лечить не надо и это норма, но это не просто свобода, а тревожный сигнальчик, и ничего нормального этот человек уже сделать не может точно», — пояснил Милонов.

Он рекомендовал таких людей показывать специалистам, которые занимаются подобными расстройствами.

«И там уже комплексная терапия применяется. Медикаменты используются, которые тормозят процессы, которые связаны, может, с поражением головного мозга, может, с другим, но человека нужно стабилизировать. Если он не может понять, кто он на самом деле, то и другие принципиальные вопросы для человека могут быть не решены. Нюансы его поведения непредсказуемы. А то, что такие люди излишне эмоциональны истеричны и подвержены внезапным всплеском гнева — доказано. Количество самоубийств среди этих людей в десятки раз выше, не потому что их не любят, а потому что они сами по себе люди, страдающие заболеваниями», — заключил депутат.

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*движение относится к ЛГБТ, признанному экстремистским и запрещенным на территории России
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