Кардиохирурга Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Кардиохирурга Рената Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Как уточнили в полпредстве Татарстана, похороны состоятся в грядущую среду, 9 октября.
«Рената Сулеймановича Акчурина похоронят 9 октября на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом полпредству Татарстана сообщил его сын Максим Ренатович Акчурин», — сказано в публикации.
С выдающимся специалистом, который оперировал первого президента России Бориса Ельцина, попрощаются в этот же день в десять утра. Церемония прощания пройдет в стенах Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова.
Акчурин умер накануне в воскресенье, 6 октября, на 79-м году жизни.
Читайте также:
Призер чемпионата мира по легкой атлетике умер в возрасте 26 лет
Скончался актёр, игравший депутата Виталия Наливкина
Певец Джек Колвелл умер за три недели до 35-летия
Никита Кротов