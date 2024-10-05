Певец Джек Колвелл умер за три недели до 35-летия

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Австралийский певец Джек Колвелл скончался спустя несколько дней после анонса нового музыкального альбома. Музыканту было 34 года. Об этом сообщил 5 октября портал News.com.
Как выяснилось, успешный певец скончался 3 октября. А 26 октября ему должно было исполниться 35 лет. Причина смерти музыканта пока неизвестна. Последний пост Джек Колвелл опубликовал в соцсети X 24 сентября. Тогда он как раз анонсировал выход нового альбома.
Первую студийную пластинку под названием Swandream Колвелл записал в 2020 году. За пять лет до первого альбома Колвелл выпустил дебютный сингл Don't Cry Those Tears, который тогда стал одним лучших австралийских релизов года.
Ранее сообщалось о гибели бывшего главного редактора мультипликационной студии «Союзмультфильм» — Татьяна Папорова умерла 5 октября в возрасте 82 лет.
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Первую студийную пластинку под названием Swandream Колвелл записал в 2020 году. За пять лет до первого альбома Колвелл выпустил дебютный сингл Don't Cry Those Tears, который тогда стал одним лучших австралийских релизов года.
Ранее сообщалось о гибели бывшего главного редактора мультипликационной студии «Союзмультфильм» — Татьяна Папорова умерла 5 октября в возрасте 82 лет.
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Лия Мурадьян