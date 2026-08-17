Кардиолог Бойцов назвал давление 120 на 80 оптимальным

17 августа 2026, 07:27

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Чазова Сергей Бойцов назвал показатель 120 на 80 миллиметров ртутного столба оптимальным для артериального давления. Об этом пишет РИА Новости.