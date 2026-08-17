Кардиолог Бойцов назвал давление 120 на 80 оптимальным
Главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Чазова Сергей Бойцов назвал показатель 120 на 80 миллиметров ртутного столба оптимальным для артериального давления. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, верхнее давление от 120 до 140 остается допустимым, однако такие значения требуют регулярного контроля.
У молодых женщин давление иногда опускается до 110, 100 или даже 90 миллиметров ртутного столба. Кардиолог отметил, что самочувствие при таких цифрах может ухудшаться, но серьезной угрозы здоровью они обычно не несут.
Пожилым людям при пониженном давлении стоит обратиться за медицинской помощью. Сергей Бойцов пояснил, что причиной могут стать ошибки при приеме препаратов или нарушения в работе сердца.
Поддерживать нормальное давление помогает сбалансированное питание. В рацион стоит включать больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, рыбы, нежирного мяса и кисломолочных продуктов. Важно ограничить соль: избыток натрия задерживает жидкость и может повышать давление. Также желательно реже употреблять колбасы, полуфабрикаты, фастфуд, сладкие газировки и продукты с большим количеством сахара и насыщенных жиров.
Регулярная физическая активность укрепляет сердце и сосуды. Для большинства людей подходят быстрая ходьба, плавание, велосипед, танцы или легкий бег — примерно 150 минут умеренной нагрузки в неделю. Начинать лучше постепенно, особенно при хронических заболеваниях или долгом перерыве в тренировках. Силовые упражнения также полезны, но интенсивность стоит подбирать с учетом возраста, самочувствия и рекомендаций врача.
На давление заметно влияют сон и уровень стресса. Желательно спать 7–9 часов в сутки, соблюдать стабильный режим и делать перерывы в течение дня. Снизить напряжение помогают прогулки, дыхательные упражнения, спокойные хобби, общение с близкими и ограничение потока тревожных новостей. Курение повышает риск болезней сердца и сосудов, поэтому отказ от него — один из самых важных шагов для здоровья.
Полезно регулярно измерять давление дома, желательно в одно и то же время и после нескольких минут отдыха. Результаты можно записывать, чтобы замечать устойчивые изменения и обсуждать их с врачом. Не следует самостоятельно отменять или менять дозировку назначенных препаратов, даже если показатели стали нормальными. Если давление часто превышает 140 на 90 или сопровождается болью в груди, сильной головной болью, одышкой, слабостью либо нарушением речи, необходимо обратиться за медицинской помощью.
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