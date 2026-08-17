Назван снижающий тягу к алкоголю рацион питания
Рацион с высоким содержанием жиров и крайне низкой долей углеводов способен замедлить переработку этанола в печени. При этом у самцов крыс такая схема питания снизила интерес к спиртному. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Neuropsychopharmacology.
Исследователи несколько недель кормили животных стандартной пищей или переводили их на кетогенный рацион. После употребления алкоголя у крыс из второй группы концентрация спирта в крови заметно превышала показатели контрольной группы.
Авторы связали эффект со снижением количества печеночного фермента ADH1. Он запускает превращение этанола в ацетальдегид. Кетогенное питание изменило и энергетический обмен: уровень глюкозы снизился, содержание кетонов выросло, а мозг стал получать меньше энергии из сахара.
В модели алкогольной зависимости самцы на кетодиете пили меньше спиртного. Среди самок исследователи не увидели снижения потребления, хотя их организм медленнее выводил алкоголь.
Ученые подчеркнули, что опыт проводили на животных, поэтому переносить выводы на людей преждевременно. Более медленное расщепление этанола несет риск: привычная доза алкоголя при кетодиете способна дать более высокую концентрацию в крови и вызвать выраженное опьянение.
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