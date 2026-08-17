Назван снижающий тягу к алкоголю рацион питания

17 августа 2026, 07:26

Кетодиета может усилить опьянение из-за замедленной переработки алкоголя

Фото: iStock/RossHelen

Рацион с высоким содержанием жиров и крайне низкой долей углеводов способен замедлить переработку этанола в печени. При этом у самцов крыс такая схема питания снизила интерес к спиртному. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Neuropsychopharmacology.