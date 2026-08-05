Врач Губка назвал скрытое обезвоживание причиной ночных пробуждений

05 августа 2026, 08:53

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Терапевт «СМ-Клиника» Максим Губка рассказал, что прерывистый сон иногда связан со скрытым дефицитом жидкости, хроническим дискомфортом в организме или накопившимся стрессом. Об этом сообщает «Лента.ру».