Врач Губка назвал скрытое обезвоживание причиной ночных пробуждений
Терапевт «СМ-Клиника» Максим Губка рассказал, что прерывистый сон иногда связан со скрытым дефицитом жидкости, хроническим дискомфортом в организме или накопившимся стрессом. Об этом сообщает «Лента.ру».
Врач пояснил, что недостаток воды в течение дня способен вызвать ночную жажду и ощущение сухости во рту. При этом привычка пить много перед сном нередко приводит к подъему из-за позывов в туалет.
На качестве отдыха отражаются и боли, на которые человек днем почти не обращает внимания. Среди возможных факторов Губка перечислил неприятные ощущения в спине и суставах, кишечные спазмы, рефлюкс и дискомфорт в области печени. При глубоком сне либо поворотах в постели такие симптомы способны стать заметнее.
Отдельно терапевт указал на тревожность и эмоциональное перенапряжение. Длительный стресс влияет на уровень кортизола и адреналина, из-за чего ночью возникают внезапные подъемы, тревожные сновидения и ощущение недостаточного отдыха утром.
Чтобы наладить сон, важно соблюдать стабильный режим: ложиться и вставать примерно в одно и то же время даже в выходные. За час до сна стоит отказаться от телефона, компьютера и яркого света, а спальню сделать темной, тихой и прохладной. Вечером лучше выбрать спокойные занятия — чтение, теплый душ, дыхательные упражнения или короткую прогулку.
На качество сна влияют питание и привычки в течение дня. Не стоит употреблять кофе, крепкий чай, энергетики и алкоголь во второй половине дня, а также плотно ужинать непосредственно перед сном. Воду лучше пить равномерно днем, не восполняя всю норму поздним вечером: это поможет избежать ночной жажды и частых пробуждений из-за позывов в туалет.
Если бессонница, ночные пробуждения, храп, тревога или постоянная усталость сохраняются несколько недель, стоит обратиться к врачу. Нарушения сна могут быть связаны не только со стрессом, но и с хроническими заболеваниями, болевым синдромом, апноэ сна или побочными эффектами лекарств.
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