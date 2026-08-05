Названы пять скрытых признаков опасного нарушения сна

05 августа 2026, 08:36

Врач Пол: Дневная усталость и утренние головные боли могут говорить об апноэ

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Пульмонолог Суман Пол и сомнолог Брук Джадд рассказали, какие пять скрытых дневных признаков могут говорить об опасном нарушении сна — апноэ, то есть внезапной остановке дыхания. Об этом пишет издание Parade.