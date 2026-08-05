Названы пять скрытых признаков опасного нарушения сна
Пульмонолог Суман Пол и сомнолог Брук Джадд рассказали, какие пять скрытых дневных признаков могут говорить об опасном нарушении сна — апноэ, то есть внезапной остановке дыхания. Об этом пишет издание Parade.
Пол отметил, что одним из первых признаков апноэ, проявляющихся днем, является сильная усталость. Он объяснил, что частые остановки дыхания во время сна не позволяют человеку полноценно восстанавливаться. В результате этого у человека может возникать утренняя головная боль, вызванная недостатком кислорода из-за остановок дыхания. Апноэ также может снижать либидо как у мужчин, так и у женщин. Джадд подчеркнул, что эта проблема может вызывать дневную сонливость и снижение концентрации.
Врачи акцентировали внимание на том, что игнорировать апноэ опасно. По их словам, это заболевание может привести к развитию сердечно-сосудистых проблем, а также увеличить риск болезни Паркинсона и деменции.
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