Кардиолог назвал критические значения пульса
Кардиолог Пол Ванг предупредил, что частота сердечных сокращений менее 35 или более 150 ударов в минуту требует срочной медицинской оценки. Такие показатели способны сигнализировать о нарушениях ритма сердца. Об этом сообщает Prevention.
Нормальным для взрослого человека в покое считают пульс от 60 до 100 ударов в минуту. Превышение этого диапазона иногда возникает после физической активности, на фоне тревоги, обезвоживания, инфекций или употребления кофеина. Кардиолог Пуджа Мехта отметила, что пульс выше 100 ударов в минуту без нагрузки стоит обсудить с врачом. Причиной могут стать анемия, проблемы с щитовидной железой или аритмия.
Особого внимания требуют учащенное сердцебиение вместе с болью или сдавлением в груди, головокружением, обмороком, выраженной слабостью, одышкой либо усталостью. Ванг рекомендовал при таких симптомах не откладывать обращение за помощью.
Кардиолог Бретт Виктор назвал глубокое медленное дыхание быстрым способом временно снизить частоту сердечных сокращений. Для более устойчивого эффекта он посоветовал регулярно заниматься физической активностью: тренировки поддерживают работу парасимпатической нервной системы и помогают уменьшить пульс в состоянии покоя.
Подойдут умеренные аэробные нагрузки: быстрая ходьба, плавание, велосипед, танцы или занятия на эллиптическом тренажере. Начинать можно с 20–30 минут 3–5 раз в неделю, постепенно увеличивая продолжительность и интенсивность.
Полезны и силовые тренировки с небольшим или средним весом — например, упражнения с собственным весом, резиновыми лентами или гантелями. Их обычно выполняют два раза в неделю, прорабатывая основные группы мышц и избегая чрезмерного натуживания.
Дополнить программу могут спокойные практики, сочетающие движение и контроль дыхания: йога, пилатес, тай-чи или лечебная гимнастика. Они помогают снизить уровень стресса, улучшить сон и поддержать восстановление после нагрузок.
Людям с заболеваниями сердца, выраженной одышкой, головокружением или приступами учащенного сердцебиения стоит согласовать тренировочный план с врачом. Во время занятий необходимо остановиться и обратиться за медицинской помощью, если появляются боль в груди, сильная слабость, предобморочное состояние или необычная одышка.
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