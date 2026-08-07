Кардиолог назвал критические значения пульса

07 августа 2026, 10:11

Кардиолог Ванг: пульс выше 150 ударов в минуту считается опасным для жизни

Фото: iStock/pada smith

Кардиолог Пол Ванг предупредил, что частота сердечных сокращений менее 35 или более 150 ударов в минуту требует срочной медицинской оценки. Такие показатели способны сигнализировать о нарушениях ритма сердца. Об этом сообщает Prevention.