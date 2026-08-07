Юрист объяснила, как отправить ребенка в детский сад по месту жительства

07 августа 2026, 09:11

Юрист Свечникова: лишь отсутствие регистрации не лишает ребенка места в детсаду

Фото: iStock/Lordn

Отсутствие постоянной или временной регистрации не лишает ребенка права на место в государственном или муниципальном детском саду. Об этом заявила ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Софья Свечникова.





По ее словам, которые передает телеканал RT, закон об образовании гарантирует общедоступность дошкольного образования независимо от места жительства. При подаче заявления можно указать адрес фактического проживания ребенка и подтвердить его договором найма, справкой управляющей компании или другими документами. Требование предоставить только свидетельство о регистрации противоречит нормам, отметила юрист.



Если детсад не соглашается принять ребенка из-за отсутствия регистрации, этот отказ можно обжаловать. Для этого нужно обратиться к руководителю органа образования, в прокуратуру или суд. Отказ возможен только при реальном отсутствии мест в выбранном саду, но в таком случае муниципалитет обязан предложить другой доступный вариант.

«Закон не гарантирует место именно в ближайшем здании, но предложенный сад должен позволять семье реально пользоваться услугой», — уточнила Свечникова.