На Камчатке медведицы с малышами вышли ловить рыбу на Курильском озере

07 августа 2026, 02:56

Фото: iStock/Bborriss

На Курильском озере медведицы с выводками текущего года вышли на охоту за рыбой вскоре после снижения уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба Кроноцкого государственного заповедника.





Согласно материалу, всего на территории рыбачат две самки с тремя медвежатами, одна с двумя и ещё одна с единственным малышом. Хищников привлекает обильный ход нерки — в бассейне Курильского озера воспроизводится крупнейшее в Азии стадо этого лосося, которое кормит всю экосистему юга Камчатки.





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«Они приходят к нам с бухты Северной, но мы уже считаем их местными. (...) У самой медведицы очень развит материнский инстинкт. Она резко отгоняет сородичей, которые приближаются к её детёнышам», — добавила Пименова.