На Камчатке медведицы с малышами вышли ловить рыбу на Курильском озере
На Курильском озере медведицы с выводками текущего года вышли на охоту за рыбой вскоре после снижения уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба Кроноцкого государственного заповедника.
Согласно материалу, всего на территории рыбачат две самки с тремя медвежатами, одна с двумя и ещё одна с единственным малышом. Хищников привлекает обильный ход нерки — в бассейне Курильского озера воспроизводится крупнейшее в Азии стадо этого лосося, которое кормит всю экосистему юга Камчатки.
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Государственный инспектор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Полина Пименова уточнила, что одна многодетная медведица уже полностью обосновалась на кордоне «Озёрный». Она оставляет трех детёнышей на берегу и ловит рыбу, но те постоянно бегают к ней и мешают процессу — эти малыши очень зависят от своей мамы.
«Они приходят к нам с бухты Северной, но мы уже считаем их местными. (...) У самой медведицы очень развит материнский инстинкт. Она резко отгоняет сородичей, которые приближаются к её детёнышам», — добавила Пименова.При этом к присутствию людей косолапая красавица равнодушна и воспринимает их как часть пейзажа.