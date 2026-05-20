Кардиолог назвал ошибки перед измерением давления
Кардиолог Гонсалвеш Фернандо Мартуш посоветовал за 30 минут до измерения артериального давления отказаться от кофе, алкоголя, курения и физических нагрузок. Об этом сообщает Sapo.
По словам врача, перед процедурой нужно опорожнить мочевой пузырь. Это помогает получить более точный результат. Во время измерения специалист рекомендовал не скрещивать ноги и не разговаривать. Манжету он посоветовал надевать не поверх одежды. Проводить измерение лучше в спокойной обстановке.
Напомним, что нормальным у взрослых чаще считают давление около 120/80 мм рт. ст., однако допустимые значения могут отличаться в зависимости от возраста, состояния здоровья и рекомендаций врача. Если показатели регулярно повышены или понижены, лучше обратиться к специалисту, а не ориентироваться только на разовое измерение.
