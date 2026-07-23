Кардиолог назвала неочевидные симптомы инфаркта

23 июля 2026, 10:28

Кардиолог Поскакалова: одышка, пот и тошнота могут быть признаками инфаркта

Фото: iStock/pada smith

Врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова предупредила, что инфаркт иногда проявляется одышкой, холодным потом, тошнотой и нарушением сердечного ритма. Такие признаки чаще встречаются у пожилых людей и пациентов с сахарным диабетом.