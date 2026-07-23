Кардиолог назвала неочевидные симптомы инфаркта
Врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова предупредила, что инфаркт иногда проявляется одышкой, холодным потом, тошнотой и нарушением сердечного ритма. Такие признаки чаще встречаются у пожилых людей и пациентов с сахарным диабетом.
Классическим сигналом приступа считают сильную сжимающую или жгучую боль за грудиной. Она способна отдавать в левую руку, шею, челюсть либо область под лопаткой. При нетипичном течении неприятные ощущения возникают в животе, спине или иной части грудной клетки. Насторожиться следует, если симптомы не проходят 20 минут и дольше. В такой ситуации необходимо сразу вызвать скорую помощь, чтобы медики сняли ЭКГ и оценили состояние человека.
Для снижения риска сердечно-сосудистых болезней специалист посоветовала отказаться от сигарет, вейпов и систем нагревания табака, следить за рационом, регулярно двигаться и соблюдать режим сна. Поскакалова в беседе с RT рекомендовала контролировать давление, проходить профилактические осмотры, проверять уровень холестерина и глюкозы, делать ЭКГ. После 40 лет врач советует пройти УЗИ артерий шеи для раннего выявления атеросклероза.
Для профилактики инфаркта важно включать в рацион продукты, поддерживающие здоровье сосудов и уровень холестерина. Полезны жирная морская рыба — лосось, скумбрия, сельдь — как источник омега-3 жирных кислот, а также оливковое масло, авокадо, орехи и семена. В ежедневном меню должны быть овощи, фрукты, ягоды, бобовые и цельнозерновые продукты: они содержат клетчатку, которая помогает снижать уровень «плохого» холестерина.
Стоит чаще выбирать нежирные источники белка — птицу без кожи, рыбу, фасоль, чечевицу, натуральные кисломолочные продукты без избытка сахара. Для сердца особенно полезны зелень, томаты, свекла, яблоки, цитрусовые и овсянка. При этом важно ограничить колбасы, фастфуд, жареные блюда, сладкие напитки, избыток соли и продуктов с трансжирами: они повышают риск атеросклероза, гипертонии и других факторов, связанных с инфарктом.
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