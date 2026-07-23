Президент Чехии получил письма с угрозами в свой адрес
Президенту Чехии Петру Павлу и его администрации начали поступать письма, содержащие угрозы, оскорбления и ненормативную лексику. Об этом сообщил портал Idnes.
Пресс‑секретарь главы государства Войтех Шелига подтвердил факт получения подобной корреспонденции. По его словам, ряд писем отличается конфронтационным, оскорбительным и вульгарным тоном.
Полиция зафиксировала как минимум два инцидента. Первый случился в феврале, второй — в июне 2026 года. В настоящее время правоохранительные органы ведут проверку по этим случаям.
Сведения о предполагаемых отправителях и их мотивах пока не разглашаются. В настоящий момент расследование находится в активной фазе.
Ранее в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра плюнул прохожий, когда чиновник прогуливался в Будапеште. Реакция политика оказалась весьма сдержанной.
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