Президент Чехии получил письма с угрозами в свой адрес

23 июля 2026, 02:09

Президент Чехии Пётр Павел получил письма с угрозами в свой адрес

Фото: iStock/Konoplytska

Президенту Чехии Петру Павлу и его администрации начали поступать письма, содержащие угрозы, оскорбления и ненормативную лексику. Об этом сообщил портал Idnes.