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Президент Чехии получил письма с угрозами в свой адрес

Президент Чехии Пётр Павел получил письма с угрозами в свой адрес
Фото: iStock/Konoplytska

Президенту Чехии Петру Павлу и его администрации начали поступать письма, содержащие угрозы, оскорбления и ненормативную лексику. Об этом сообщил портал Idnes.



Пресс‑секретарь главы государства Войтех Шелига подтвердил факт получения подобной корреспонденции. По его словам, ряд писем отличается конфронтационным, оскорбительным и вульгарным тоном.

Полиция зафиксировала как минимум два инцидента. Первый случился в феврале, второй — в июне 2026 года. В настоящее время правоохранительные органы ведут проверку по этим случаям.

Сведения о предполагаемых отправителях и их мотивах пока не разглашаются. В настоящий момент расследование находится в активной фазе.

Ранее в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра плюнул прохожий, когда чиновник прогуливался в Будапеште. Реакция политика оказалась весьма сдержанной.

Александр Огарёв

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