Матвиенко назвала ключевые условия для семей и карьеры россиянок
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что женщинам в России важно обеспечить возможность совмещать профессиональное развитие, семейную жизнь и рождение детей.
В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что государству следует создавать условия для такого выбора. Матвиенко назвала поддержку семьи, карьеры и материнства главными ориентирами в этой работе.
Спикер Совфеда отметила заметный рост роли женщин в общественной и государственной жизни. Россиянки занимают руководящие посты в органах власти, возглавляют регионы и ведомства. По ее словам, рынок труда почти достиг равного представительства мужчин и женщин, а доля женщин среди ученых приблизилась к 40 процентам.
«Несмотря на очевидные успехи, мы не должны останавливаться», — сказала Матвиенко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что родительство приносит человеку наибольшее счастье. Он добавил, что власти намерены поддерживать рост числа многодетных семей.