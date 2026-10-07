Матвиенко назвала ключевые условия для семей и карьеры россиянок

07 октября 2026, 08:37

Матвиенко призвала создать условия для совмещения семьи и карьеры

Фото: iStock/FurmanAnna

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что женщинам в России важно обеспечить возможность совмещать профессиональное развитие, семейную жизнь и рождение детей.





В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что государству следует создавать условия для такого выбора. Матвиенко назвала поддержку семьи, карьеры и материнства главными ориентирами в этой работе.



Спикер Совфеда отметила заметный рост роли женщин в общественной и государственной жизни. Россиянки занимают руководящие посты в органах власти, возглавляют регионы и ведомства. По ее словам, рынок труда почти достиг равного представительства мужчин и женщин, а доля женщин среди ученых приблизилась к 40 процентам.





«Несмотря на очевидные успехи, мы не должны останавливаться», — сказала Матвиенко.