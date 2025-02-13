Кардиолог объяснила, из-за чего случаются обмороки во время магнитных бурь

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Центральная Россия попала под барометрический удар из-за резких скачков атмосферного давления. В связи с плохим самочувствием людей увеличилось количество обращений в скорую помощь. Россияне теряют сознание прямо на улице и в общественном транспорте.
Главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1» сообщила, что у 50% людей раз в жизни были обмороки — особенно в пубертатном периоде.
Кардиолог добавила, что обморок возникает по разным причинам: из-за ишемии, нарушения ритма и проведения сердца.
По ее словам, метеозависимость тесно связана с сосудами, где накапливается много натрия.
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«Для лиц старших возрастных групп, конечно, обмороки — это неблагоприятная ситуация, потому что падение само по себе — это удар. На улице нельзя оставлять такие ситуации без внимания», — сказала она.
Кардиолог добавила, что обморок возникает по разным причинам: из-за ишемии, нарушения ритма и проведения сердца.
«Кровь перестала в достаточном количестве поступать в головной мозг, и падение мозгового кровотока вызывает вот эту потерю сознания. Надо смотреть на ЭКГ, делать снимок», — порекомендовала специалист.
По ее словам, метеозависимость тесно связана с сосудами, где накапливается много натрия.
«Сосуды толстые, отечные, там накапливается много натрия, и они на любое изменение атмосферного давления будут реагировать спазмом», — подчеркнула Глезер.
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Анастасия Панченко