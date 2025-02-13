Кардиолог объяснила причину плохого самочувствия во время магнитных бурь

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Центральная Россия попала под барометрический удар из-за резких скачков атмосферного давления. Многие жалуются на плохое самочувствие. Также увеличилось количество обращений в скорую помощь. Люди теряют сознание прямо на улице и в общественном транспорте. Специалисты гидрометцентра связывают высокое давление с азиатским антициклоном. По словам синоптиков, своего пика давление достигнет уже в выходные.
Главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1» сообщила, что люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, чувствуют себя хуже в это время из-за измененных сосудов, которые могут реагировать как чрезмерным сужением, так и расширением.
Она подчеркнула, что самое главное — принимать лекарства, назначенные врачом, потому что многие из них направлены как раз на нормализацию размеров сосудов, толщины стенки, величины просвета и так далее.
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«Кроме того, есть свертываемость или вязкость крови, которая тоже может меняться и вызывать неблагоприятные эффекты. Поэтому нужно быть осторожными и не превышать физические нагрузки», — сказала врач.
Она подчеркнула, что самое главное — принимать лекарства, назначенные врачом, потому что многие из них направлены как раз на нормализацию размеров сосудов, толщины стенки, величины просвета и так далее.
«Но не стоит переоценивать симптомы магнитных бурь. Люди ожидают внутренние напряжения, и потом сами себя программируют. Поэтому просто надо спать достаточное количество времени, жидкость употреблять в нормальном количестве, полезную пищу есть», — отметила кардиолог.
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Анастасия Панченко