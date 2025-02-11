Онколог назвал средний возраст выявления рака в России

Онковакцина, разрабатываемая НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет разрабатываться индивидуально на основе клеток каждого отдельного пациента. Об этом сообщил главный онколог Приволжского федерального округа Рустем Хасанов. По его словам, препарат будет отличаться от вакцин против ОРВИ, так как предназначен для лечения, а не для профилактики.