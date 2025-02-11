Онколог назвал средний возраст выявления рака в России

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В РФ средний возраст пациентов с онкологическими заболеваниями составляет 65 лет. Об этом сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн, передает РИА Новости.
По его словам, медики не видят значительного увеличения заболеваемости среди молодого населения. Онколог подчеркнул, что заболевание преобладает среди старшего поколения.
Ранее главный онколог Приволжского федерального округа Рустем Хасанов сообщил, как будет работать онковакцина, разрабатываемая НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова