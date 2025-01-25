Врач раскрыла, может ли недосып привести к летальному исходу

Фото: iStock/demaerre
Недосып пагубно влияет на все системы организма, может повысить артериальное давление, учащать сердцебиение, ослаблять иммунитет и нарушать гормональный баланс. Об этом рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, острая нехватка сна вряд ли сможет привести к летальному исходу, но она может спровоцировать развитие других заболеваний, которые могут так закончиться.
Для борьбы с недосыпом или бессонницей Леонтьева советует ложиться и вставать в одно и то же время, спать в комфортных условиях и избегать кофеина и алкоголя перед сном.
Читайте также:
Фитнес-тренер перечислил безопасные препараты для спортсменов
Синдром дефицита внимания: люди быстрее умирают
Нарколог Холдин раскрыл опасность аромаингаляторов для школьников
«Недооценка важности сна увеличивает риск несчастных случаев, например, на дороге или на производстве. Промните, что оптимальное количество сна для взрослого человека составляет 7-9 часов в сутки. Детям и подросткам требуется больше сна – 9-11 часов. Но эти цифры условны — все зависит от индивидуальных особенностей человека», — отметила врач.
Для борьбы с недосыпом или бессонницей Леонтьева советует ложиться и вставать в одно и то же время, спать в комфортных условиях и избегать кофеина и алкоголя перед сном.
Читайте также:
Фитнес-тренер перечислил безопасные препараты для спортсменов
Синдром дефицита внимания: люди быстрее умирают
Нарколог Холдин раскрыл опасность аромаингаляторов для школьников
Данил Пономарев