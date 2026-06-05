Кардиолог посоветовала добавить один продукт к завтраку
Кардиолог Сара Александер посоветовала добавлять авокадо к завтраку. По ее словам, этот продукт помогает снижать уровень холестерина и поддерживать нормальное артериальное давление. Об этом сообщает Daily Mirror.
Специалист сослалась на исследования. Они показали, что люди, съедавшие не менее двух порций авокадо в неделю, реже сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ишемической болезнью сердца.
Врач объяснила пользу плода содержанием растительных стеролов. Эти вещества помогают снижать холестерин и служат для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В мякоти авокадо есть антиоксиданты, витамин Е и другие ценные микро- и макронутриенты, поддерживающие здоровье сосудов.
Еще одно преимущество продукта — высокое содержание клетчатки. Половина авокадо дает около четверти рекомендуемой суточной нормы пищевых волокон. Кроме того, в нем больше калия, чем в банане, поэтому организму проще противостоять негативному влиянию избытка соли на давление.
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