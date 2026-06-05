Кардиолог посоветовала добавить один продукт к завтраку

05 июня 2026, 07:25

Кардиолог Александер посоветовала есть авокадо на завтрак для поддержки сердца

Фото: iStock/pada smith

Кардиолог Сара Александер посоветовала добавлять авокадо к завтраку. По ее словам, этот продукт помогает снижать уровень холестерина и поддерживать нормальное артериальное давление. Об этом сообщает Daily Mirror.