Юрист напомнила о правилах бесплатного проезда детей в транспорте

05 июня 2026, 07:21

Мурашкина: дети до семи лет могут бесплатно ездить в транспорте

Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

Первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина напомнила, что дети до семи лет могут бесплатно ездить в городском и пригородном общественном транспорте без отдельного места. На междугородних рейсах право на бесплатный проезд действует для ребенка не старше пяти лет. Об этом пишет РИА Новости.