Юрист напомнила о правилах бесплатного проезда детей в транспорте
Первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина напомнила, что дети до семи лет могут бесплатно ездить в городском и пригородном общественном транспорте без отдельного места. На междугородних рейсах право на бесплатный проезд действует для ребенка не старше пяти лет. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, родителям нужно подтвердить возраст ребенка свидетельством о рождении. Без этого документа контролер может потребовать оплату проезда как за безбилетного пассажира. Мурашкина добавила, что в отдельных регионах действуют дополнительные льготы для школьников и других категорий детей.
Ранее стало известно, что с 8 июня пассажиры аэропорта Пулково смогут воспользоваться сервисом биометрического прохода для перелетов по территории России. Поначалу технология была доступна лишь для рейсов в московский аэропорт Шереметьево.
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