Раскрыта новая схема обмана на сервисах для поиска попутчиков

05 июня 2026, 06:57

ТАСС: мошенники обманывают россиян с помощью сервиса для поиска попутчиков

Фото: istockphoto/nevodka

Объявления на сайтах поиска попутчиков могут публиковать мошенники. Под предлогом бронирования места они отправляют жертвам фишинговые ссылки для кражи личной информации.





Об этом ТАСС сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава. По его словам, чаще всего аферисты представляются женским именем.



«После того как пользователь "клюет", диалог мгновенно переводится в мессенджер Telegram», — подчеркнул эксперт.