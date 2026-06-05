Раскрыта новая схема обмана на сервисах для поиска попутчиков
ТАСС: мошенники обманывают россиян с помощью сервиса для поиска попутчиков
Объявления на сайтах поиска попутчиков могут публиковать мошенники. Под предлогом бронирования места они отправляют жертвам фишинговые ссылки для кражи личной информации.
Об этом ТАСС сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава. По его словам, чаще всего аферисты представляются женским именем.
«После того как пользователь "клюет", диалог мгновенно переводится в мессенджер Telegram», — подчеркнул эксперт.Далее мошенники предлагают оплатить место через поддельный сайт. Там жертву убеждают пройти регистрацию и ввести банковские реквизиты. После получения доступа к счету преступники списывают деньги, а все следы переписки оперативно удаляют.