Кардиолог предупредил о главной опасности биохакинга
Увлечение биохакингом может привести к пропуску серьёзных заболеваний
Увлечение биохакингом может привести к тому, что человек пропустит развитие опасного заболевания и усугубит проблемы со здоровьем. Стремление улучшить показатели организма иногда заставляет людей пренебрегать базовыми медицинскими обследованиями. Об этом «Известиям» рассказал врач общей практики и кардиолог Денис Прокофьев.
По словам специалиста, традиционная медицина в первую очередь направлена на контроль факторов риска. Врачи следят за уровнем холестерина и глюкозы в крови, артериальным давлением и при необходимости назначают препараты для профилактики заболеваний.
«Биохакеры пытаются сразу настроить все жизненные процессы на идеальный лад, игнорируя базовую диагностику», — объяснил врач.Прокофьев подчеркнул, что прежде чем прибегать к подобным практикам, необходимо наладить контроль основных показателей здоровья. В первую очередь важно следить за артериальным давлением, частотой сердечных сокращений и состоянием липидного обмена.
Если игнорировать эти меры и сосредоточиться исключительно на биохакинге, можно упустить развитие серьёзных заболеваний, предупредил кардиолог.