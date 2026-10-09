Кардиолог предупредил о главной опасности биохакинга

09 октября 2026, 10:18

Увлечение биохакингом может привести к пропуску серьёзных заболеваний

Фото: istockphoto / megaflopp

Увлечение биохакингом может привести к тому, что человек пропустит развитие опасного заболевания и усугубит проблемы со здоровьем. Стремление улучшить показатели организма иногда заставляет людей пренебрегать базовыми медицинскими обследованиями. Об этом «Известиям» рассказал врач общей практики и кардиолог Денис Прокофьев.





По словам специалиста, традиционная медицина в первую очередь направлена на контроль факторов риска. Врачи следят за уровнем холестерина и глюкозы в крови, артериальным давлением и при необходимости назначают препараты для профилактики заболеваний.

«Биохакеры пытаются сразу настроить все жизненные процессы на идеальный лад, игнорируя базовую диагностику», — объяснил врач.