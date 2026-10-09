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Кардиолог предупредил о главной опасности биохакинга

Увлечение биохакингом может привести к пропуску серьёзных заболеваний
Фото: istockphoto / megaflopp

Увлечение биохакингом может привести к тому, что человек пропустит развитие опасного заболевания и усугубит проблемы со здоровьем. Стремление улучшить показатели организма иногда заставляет людей пренебрегать базовыми медицинскими обследованиями. Об этом «Известиям» рассказал врач общей практики и кардиолог Денис Прокофьев.



По словам специалиста, традиционная медицина в первую очередь направлена на контроль факторов риска. Врачи следят за уровнем холестерина и глюкозы в крови, артериальным давлением и при необходимости назначают препараты для профилактики заболеваний.

«Биохакеры пытаются сразу настроить все жизненные процессы на идеальный лад, игнорируя базовую диагностику», — объяснил врач.
Прокофьев подчеркнул, что прежде чем прибегать к подобным практикам, необходимо наладить контроль основных показателей здоровья. В первую очередь важно следить за артериальным давлением, частотой сердечных сокращений и состоянием липидного обмена.

Если игнорировать эти меры и сосредоточиться исключительно на биохакинге, можно упустить развитие серьёзных заболеваний, предупредил кардиолог.
Дайана Хусинова

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