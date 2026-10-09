Нарколог Ахметова предупредила о мифе вокруг кодирования от алкоголизма

09 октября 2026, 08:07

Нарколог Ахметова: Не существует избавляющей от алкоголизма волшебной таблетки

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Психиатр-нарколог, научный сотрудник НМИЦ психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева Эльвина Ахметова заявила, что кодирование не способно мгновенно и навсегда избавить человека от алкогольной зависимости. Об этом сообщает «Лента.ру».