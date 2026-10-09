Нарколог Ахметова предупредила о мифе вокруг кодирования от алкоголизма
Психиатр-нарколог, научный сотрудник НМИЦ психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева Эльвина Ахметова заявила, что кодирование не способно мгновенно и навсегда избавить человека от алкогольной зависимости. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам врача, некоторые пациенты рассчитывают на препарат, после приема которого исчезнет тяга к спиртному, а проблемы в жизни решатся сами собой. Однако универсального средства с таким эффектом не существует.
Ахметова подчеркнула, что специалист не должен вводить пациента в заблуждение и назначать лекарства без доказанной пользы. При этом кодирование иногда используют как временную меру перед началом полноценного лечения.
Нарколог рассказала, что родственники зависимых порой просят провести такую процедуру, чтобы человек воздержался от алкоголя в первые недели терапии. Это особенно важно, если пациент остается дома, а не проходит лечение в реабилитационном центре.
По оценке Ахметовой, в течение первого месяца важно добиться трезвости и подготовить человека к дальнейшей работе с зависимостью.
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