Ноутбуки ушедших из России брендов могут стать дефицитом

09 октября 2026, 10:09

Ассортимент компаний Dell, HP и Apple сократился примерно на 10%

Фото: istockphoto / EKKAPHAN CHIMPALEE

Ввоз в Россию ноутбуков и мелкой электроники, включая наушники и зарядные устройства, осложнился. В августе 2026 года изменился порядок получения сертификатов соответствия на эти товары. Без необходимых документов нельзя растаможить устройства, рассказали «Известиям» менеджер одного из вендоров и источник в компании-дистрибьюторе.





Ввоз в Россию ноутбуков и мелкой электроники, включая наушники и зарядные устройства, осложнился. В августе 2026 года изменился порядок получения сертификатов соответствия на эти товары. Без необходимых документов нельзя растаможить устройства, рассказали «Известиям» менеджер одного из вендоров и источник в компании-дистрибьюторе.



Теперь каждый импортер должен самостоятельно оформлять сертификат соответствия на каждую партию ноутбуков. Ранее документ мог получить производитель или крупный дистрибьютор, после чего другие участники рынка могли ввозить ту же модель, если сертификат уже находился в единой базе.



Новые требования сделали поставки небольших партий техники менее выгодными. В частности, это затронуло ноутбуки американских брендов Dell, HP и Apple, которые поставляют в Россию относительно небольшими объемами.



По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, из-за изменения правил сертификации цены на ноутбуки выросли на 3–4%. Ассортимент устройств Dell, HP и Apple на российском рынке сократился примерно на 10%. Эксперт ожидает дальнейшего уменьшения выбора моделей.



Сокращение ассортимента подтвердил эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский. По данным ITResearch, в августе продажи ноутбуков упали на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, у дистрибьюторов появились модели предыдущего года выпуска.



«Так бывает, когда нового завоза нет и распродают остатки. Средняя цена перевалила за 110 тыс. рублей. Но сертификация — не единственная причина: с осени прошлого года в мире дорожают память и накопители. Дефицит ноутбуков вряд ли будет, но может возникнуть дефицит отдельных конфигураций», — отметил Ильинский.