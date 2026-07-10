Нарколог назвал опасные попытки быстро протрезветь

10 июля 2026, 08:36

Нарколог Литков: попытки мгновенно протрезветь чаще только ухудшают состояние

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Психиатр-нарколог Сергей Литков предупредил, что стремление срочно снять опьянение чаще приносит вред, чем пользу. Врач отметил: алкоголь выводится постепенно, и ни кофе, ни короткая прогулка не способны быстро вернуть ясность.