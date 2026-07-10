Нарколог назвал опасные попытки быстро протрезветь
Психиатр-нарколог Сергей Литков предупредил, что стремление срочно снять опьянение чаще приносит вред, чем пользу. Врач отметил: алкоголь выводится постепенно, и ни кофе, ни короткая прогулка не способны быстро вернуть ясность.
Специалист в беседе с «Газетой.Ru» советует сразу прекратить пить и не пытаться «поправить» состояние новой порцией спиртного. Переход на более легкие напитки, смешивание алкоголя и попытки вызвать рвоту лишь усиливают нагрузку на организм и могут ухудшить самочувствие.
Литков отнес к рискованным способам крепкий кофе и холодный душ. Кофеин дает лишь краткий прилив бодрости, но не убирает опьянение. Холодная вода, в свою очередь, создает лишний стресс для сердца и сосудов.
При ухудшении состояния врач советует лечь или сесть, открыть доступ к свежему воздуху и пить воду маленькими глотками. Активно двигаться и тем более садиться за руль в таком состоянии нельзя. Если у человека начались судороги, проблемы с дыханием, многократная рвота или потеря сознания, нужно срочно вызвать скорую.
Алкоголь наносит вред почти всем системам организма. Даже при умеренном, но регулярном употреблении он повышает нагрузку на печень, сердце и сосуды, нарушает работу желудка и кишечника, ухудшает сон и снижает иммунитет. При больших дозах страдает мозг: ухудшаются память, внимание, координация и скорость реакции, а риск травм и отравления заметно возрастает.
Не менее серьезно алкоголь влияет на психическое состояние и поведение. Он может временно создавать ощущение расслабления, но затем часто усиливает тревожность, раздражительность и подавленность. У некоторых людей формируется зависимость, при которой желание выпить начинает влиять на решения, отношения с близкими, работу и способность контролировать свою жизнь.
Кроме личного вреда, алкоголь несет и социальные последствия. Он часто становится причиной конфликтов в семье, несчастных случаев, насилия и дорожно-транспортных происшествий. Особенно опасно употребление для подростков, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, потому что их организм более уязвим к токсическому действию спиртного.
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