Кардиолог предупредила о росте риска инфаркта при сидячей работе

26 мая 2026, 08:14

Кардиолог Синенкова: Риск инфаркта возрастает из-за сидения по 8-10 часов в день

Врач-кардиолог Орловской областной клинической больницы Оксана Синенкова заявила, что у людей, которые сидят по 8-10 часов в день, риск инфаркта выше на 40-50 процентов по сравнению с теми, кто проводит в таком положении 3-4 часа. Об этом сообщает ТАСС.