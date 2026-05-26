Кардиолог предупредила о росте риска инфаркта при сидячей работе
Врач-кардиолог Орловской областной клинической больницы Оксана Синенкова заявила, что у людей, которые сидят по 8-10 часов в день, риск инфаркта выше на 40-50 процентов по сравнению с теми, кто проводит в таком положении 3-4 часа. Об этом сообщает ТАСС.
Она подчеркнула, что регулярные микроперерывы критически важны. По ее словам, превышение 6-8 часов сидения в день, даже с перерывами, официально признали фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиолог посоветовала следить за положением тела во время работы. Синенкова отметила, что колени не стоит поднимать выше таза, а стопы нужно ставить на пол.
Перерывы каждые 30-45 минут врач рекомендовала делать активными. Для этого подойдут растяжка, прогулка или спуск по лестнице вместо лифта. По словам специалиста, за день лучше проходить 7-10 тысяч шагов. В зону риска, как уточнила эксперт, попадают и те, кто ходит в спортзал два-три раза в неделю, но остальное время почти не двигаются. Она добавила, что хроническая малоподвижность повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
