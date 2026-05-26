Появилась новая информация о состоянии пилотов самолёта, рухнувшего под Красноярском
В Красноярске в больницу доставили пилотов самолёта «Аэропракт-22», совершившего жёсткую посадку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
Один из членов экипажа находится в тяжёлом состоянии в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Второй пилот — в состоянии средней тяжести. Летчиков транспортировали в Красноярскую краевую больницу этой ночью.
По информации Telegram-канала «Западно-Сибирская транспортная прокуратура», жёсткая посадка легкомоторного «Аэропракт-22» произошла вчера в районе посёлка Осиновый Мыс (Богучанский муниципальный округ). Предварительно, причиной аварии стал отказ двигателя. Точные причины и обстоятельства события устанавливаются.
Ранее «Радио 1» передавало, что власти турецкой Антальи запросили у туроператоров сведения о дорожно-транспортных происшествиях с участием россиян. Это связано с тем, что в последние месяцы в регионе зафиксировали рост аварий, в которых замечают иностранных туристов.
