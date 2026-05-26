Хроническая усталость стала одной из самых частых причин обращения к врачу
Хроническая усталость стала одной из самых частых причин обращения к врачу, заявил кандидат медицинских наук, хирург-колопроктолог и основатель «КДС Клиник» Самвел Багдасарян. Об этом пишет «Лента.ру».
По его словам, за этим состоянием могут скрываться серьезные проблемы со здоровьем. Среди них дефицит витаминов и микроэлементов, анемия, сахарный диабет, болезни сердца и сосудов, нарушения в работе щитовидной железы, депрессия и аутоиммунные процессы. Многие из этих состояний долго протекают почти без симптомов, но организм уже работает на пределе. Багдасарян отметил, что примерно у трети пациентов во время чекапов врачи находят метаболические нарушения, о которых человек раньше не знал. Он пояснил, что люди нередко считают себя здоровыми и не замечают системный сбой в организме.
Врач связал эту тенденцию с образом жизни. Он указал, что хронический недосып, высокий уровень стресса и работа без полноценного восстановления постепенно истощают организм. На этом фоне замедляется обмен веществ, снижается концентрация внимания и ухудшается переносимость стресса. Специалист добавил, что многие болезни заметно «помолодели». По его словам, метаболические нарушения, характерные раньше для людей старше 40 лет, теперь все чаще встречаются уже около 30 лет. Среди причин он назвал малоподвижный образ жизни, постоянный доступ к калорийной еде, социальный джетлаг и отсутствие качественного восстановления.
Багдасарян подчеркнул, что медицина все чаще делает ставку на раннюю диагностику и превентивный подход. При этом самой сложной задачей для пациентов, по его оценке, остается изменение образа жизни.
Читайте также: