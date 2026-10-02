Технологический сбор на электронику может привести к росту цен

02 октября 2026, 14:15

Платеж с 1 декабря 2026 года будут взимать с производителей и импортеров техники

Фото: istockphoto / Annandistock

С 1 декабря 2026 года в России введут технологический сбор на электронику. Его будут платить компании, которые импортируют технику или собирают ее внутри страны.