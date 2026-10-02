Технологический сбор на электронику может привести к росту цен
С 1 декабря 2026 года в России введут технологический сбор на электронику. Его будут платить компании, которые импортируют технику или собирают ее внутри страны.
Как сообщают URA.RU, размер платежа будет зависеть от наличия модели в системе маркировки «Честный знак». Для смартфона базовая ставка составит 373 рубля: при наличии маркировки — 250 рублей, без нее — 496 рублей. Для ноутбука предусмотрены ставки 746, 500 и 992 рубля соответственно. Для домашних телефонов — 149, 100 и 198 рублей, для кнопочных мобильных — 75, 50 и 100 рублей.
Собранные средства планируют направить на поддержку отечественной микроэлектроники и развитие производства компонентов внутри России. При этом пока неизвестно, насколько сбор увеличит конечную стоимость техники.
Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает меру малоэффективной. По его словам, дополнительный платеж может привести к подорожанию техники на фоне снижения спроса. При этом поступлений от сбора будет недостаточно для масштабного развития отрасли.
Муртазин отметил, что на развитие микроэлектроники в России из государственных и негосударственных источников направляется около 15 млрд долларов. Для сравнения, в Китае этот показатель составляет порядка 800 млрд долларов в год, а в США — около 1,3 трлн долларов. По мнению аналитика, отрасли необходимы долгосрочные государственные инвестиции.
Профессор кафедры бизнес-информатики Финансового университета Борис Славин, напротив, не считает сбор критичным. По его мнению, часть покупателей может перейти на более дешевые и менее современные модели, тогда как продажи дорогой техники снизятся.
Эксперт также не ожидает массового ухода небольших производителей с рынка. По его словам, малые компании могут быстрее адаптироваться к новым условиям, тогда как крупным игрокам сложнее менять уже заключенные долгосрочные контракты.
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