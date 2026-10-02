Ученые нашли способ дезориентировать комаров и саранчу
Технология пока прошла только лабораторные испытания
Китайские ученые вместе со специалистами Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН изучили влияние магнитного поля на бурых цикадок — вредителей рисовых полей. Выяснилось, что изменение магнитного поля влияет на ген Cry1, связанный с миграцией и размножением насекомых.
Биолог Дмитрий Сафонов рассказал «Известиям», что магниторецепция помогает насекомым ориентироваться в пространстве и определять время суток. По его словам, изменение магнитного поля может нарушить этот механизм.
«Они не понимают, куда лететь, где искать пищу, вылупляться из яйца или спариваться», — отметил специалист.В перспективе метод могут использовать для борьбы с саранчой и другими вредителями. Теоретически изменение магнитного поля способно также затруднить комарам поиск человека.
При этом ученые отмечают, что разные виды насекомых реагируют на магнитное поле по-разному. Поэтому технология пока требует дальнейшего изучения, а результаты лабораторных экспериментов нельзя напрямую переносить на природные условия.