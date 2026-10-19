Невролог Панков назвал тревожные признаки забывчивости у молодых людей
Врач-невролог Максим Панков предупредил, что частая забывчивость в молодом возрасте иногда связана с депрессией или тревожным расстройством. Редкие провалы в памяти не считаются проблемой: мозг естественным образом отсеивает часть информации и помогает человеку пережить неприятные события.
В беседе с RT специалист медицинской компании «СберЗдоровье» посоветовал обратить внимание на сопутствующие симптомы. Среди них — подавленность, утрата интереса к привычным увлечениям, чувство вины, усталость, ухудшение внимания, сбои сна и изменения аппетита.
Тревожное расстройство часто проявляется навязчивым беспокойством и ожиданием негативных событий. Человек может стать раздражительным, страдать от напряжения в мышцах, сильной потливости и сухости во рту.
По словам Панкова, депрессия и тревога ухудшают запоминание информации. Без помощи врача состояние способно усилиться и начать мешать работе, учебе и повседневным делам.
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