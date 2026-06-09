Кардиолог Васильева раскритиковала «капельницы молодости» и детокс-программы
Кардиолог Ирина Васильева рассказала о популярных оздоровительных практиках, которые не дают никакого эффекта. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По мнению врача, «капельницы молодости» и разные программы детоксикации — самый ненужный и дорогой фарс. Она пояснила, что в большинстве случаев все необходимое организм получает через ЖКТ, а функцию детокса выполняют печень и почки. Васильева усомнилась и в пользе БАДов. По ее словам, многие раскрученные добавки «просто организуют дорогую мочу».
Кроме того, эксперт раскритиковала оздоровительные гаджеты. Она предупредила, что попытка собрать как можно больше показателей о состоянии организма не помогает «перехитрить старость и генетику», а гипердиагностика приводит к тяжелому неврозу.
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