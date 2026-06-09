Ученые ТюмГУ назвали самое эффективное средство от комаров
Директор Института экологической и сельскохозяйственной биологии X-BIO ТюмГУ Роман Яковлев сообщил, что фумигаторы-испарители лучше других средств защищают от комаров. К такому выводу ученые ТюмГУ пришли вместе с международным коллективом исследователей. Об этом сообщает Frontiers in Insect Science.
Яковлев рассказал, что они проверили разные виды фумигаторов в саванне на берегу реки Нигер и в пригороде столицы Мали Бамако. По словам ученых, летучие пиретроиды в составе испарителей парализуют насекомых и блокируют передачу нервных импульсов. Во время экспериментов электронные нагреватели создавали вокруг себя невидимый «купол». Дымные спирали, ароматические свечи и ультразвуковые «пищалки» показали заметно более слабый эффект или не сработали.
Комары могут переносить вирусы, паразитов и некоторых гельминтов. Список зависит от региона. В одних странах опасность минимальна. В других укус способен стать причиной тяжелой болезни. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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