Ученые ТюмГУ назвали самое эффективное средство от комаров

09 июня 2026, 07:44

Ученые ТюмГУ: Лучшей защитой от комаров являются фумигаторы-испарители

Фото: iStock/nechaev-kon

Директор Института экологической и сельскохозяйственной биологии X-BIO ТюмГУ Роман Яковлев сообщил, что фумигаторы-испарители лучше других средств защищают от комаров. К такому выводу ученые ТюмГУ пришли вместе с международным коллективом исследователей. Об этом сообщает Frontiers in Insect Science.