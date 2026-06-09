Ученые из Гарварда назвали силовые тренировки способом продлить жизнь
Ученые из Гарварда вместе с коллегами из Бразилии, Чили и Южной Кореи пришли к выводу, что силовые тренировки лучше ходьбы помогают продлить жизнь. Об этом сообщает Vietnam.vn.
Исследователи опирались на результаты 30-летнего наблюдения. Они изучили данные 147 374 человек со средним возрастом 54 года. Раз в два года участники сообщали, сколько времени они уделяют силовым упражнениям и кардиотренировкам.
Авторы работы назвали оптимальной нагрузкой 90–120 минут силовых тренировок в неделю. Это примерно 17 минут в день. Такой режим снижает риск ранней смерти на 13 процентов, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 19 процентов, а от болезней нервной системы — на 27 процентов. По данным исследования, даже 10 минут силовых упражнений в день уменьшают риск рака на 12 процентов.
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