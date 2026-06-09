Ученые из Гарварда назвали силовые тренировки способом продлить жизнь

09 июня 2026, 08:22

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Ученые из Гарварда вместе с коллегами из Бразилии, Чили и Южной Кореи пришли к выводу, что силовые тренировки лучше ходьбы помогают продлить жизнь. Об этом сообщает Vietnam.vn.