Жителей Кузбасса призвали подготовиться к трехдневной непогоде

20 октября 2026, 16:04

В Кемеровской области ожидаются дожди, мокрый снег и метели

Фото: istockphoto / Germanovich

В Кемеровской области с 21 по 23 октября ожидаются дожди, мокрый снег и метели. Температура воздуха может опуститься до −5 градусов, а порывы северо-западного ветра — достигать 23 м/с. Спасатели призвали жителей региона подготовиться к непогоде и соблюдать осторожность на улицах и дорогах, сообщает «Сiбдепо».