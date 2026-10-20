Жителей Кузбасса призвали подготовиться к трехдневной непогоде
В Кемеровской области с 21 по 23 октября ожидаются дожди, мокрый снег и метели. Температура воздуха может опуститься до −5 градусов, а порывы северо-западного ветра — достигать 23 м/с. Спасатели призвали жителей региона подготовиться к непогоде и соблюдать осторожность на улицах и дорогах, сообщает «Сiбдепо».
По прогнозу Кемеровского ЦГМС, на трассах возможны снежные заносы и гололедица. Мокрый снег может налипать на деревья и провода, создавая дополнительные риски. К 22 октября ветер начнёт ослабевать, однако его порывы всё ещё могут достигать 16 м/с.
Специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) рекомендуют проверить окна, двери и чердачные люки, а также убрать с балконов предметы, которые ветер может сбросить или унести. На улице следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи.
Не рекомендуется парковать автомобили рядом с такими объектами и под балконами. Во время сильного ветра также опасно находиться вплотную к стенам зданий или искать укрытие под деревьями.
Водителям советуют снизить скорость, увеличить дистанцию до других автомобилей и избегать резкого торможения. Пешеходам необходимо внимательно оценивать дорожную обстановку перед переходом проезжей части: снег и гололёд могут затруднить движение транспорта.
При возникновении опасной ситуации жители могут связаться с оперативным дежурным ЕДДС по телефонам 32-15-15, 32-16-16 и 32-17-17. Также можно позвонить по единому номеру экстренных служб 112.
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