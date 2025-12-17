Кардиологи США возобновили споры о безопасных дозах алкоголя
В США возобновилась дискуссия о влиянии умеренного употребления алкоголя на здоровье сердца. Новый обзор кардиологов вызвал резкую критику со стороны врачей и экспертов по зависимостям.
Как сообщает The New York Times, в документе говорится, что одна–две порции спиртного в день могут не вредить здоровью и даже снижать вероятность инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний.
Эти выводы противоречат действующим рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний США, где подчёркивается, что даже умеренное употребление алкоголя увеличивает риск смерти и других негативных последствий. Кроме того, новая позиция расходится с заявлением самой Ассоциации кардиологов от 2023 года, когда она утверждала, что безопасного уровня потребления спиртного не существует.
Обзор вызвал критику со стороны медицинского сообщества. Некоторые специалисты указали на возможный конфликт интересов — один из авторов исследования ранее сотрудничал с алкогольной индустрией.
