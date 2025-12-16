В Госдуме раскрыли, могут ли разрешить доставлять алкоголь на дом

16 декабря 2025, 17:33

Депутат Свинцов выступил против идеи заказа алкоголя на дом

Фото: Istock/nirat

Член профильного комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов выступил против продажи алкоголя через доставку с проверкой возраста в мессенджерах.





В беседе с «Газетой.Ru» Свинцов отметил, что такие сервисы создают возможность для спонтанных покупок спиртного.

«Я всё-таки сторонник максимальных ограничений в употреблении алкоголя. Поэтому считаю, что дополнительные возможности для спонтанного приобретения алкоголя — нежелательные. Я против доставки алкоголя, потому что [заказать могут] какие-то компании детей, где среди них есть один подросток восемнадцатилетний, а распивать они будут все вместе. Мне кажется, нежелательная механика», — сказал он.