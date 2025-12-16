В Госдуме раскрыли, могут ли разрешить доставлять алкоголь на дом
Депутат Свинцов выступил против идеи заказа алкоголя на дом
Член профильного комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов выступил против продажи алкоголя через доставку с проверкой возраста в мессенджерах.
В беседе с «Газетой.Ru» Свинцов отметил, что такие сервисы создают возможность для спонтанных покупок спиртного.
«Я всё-таки сторонник максимальных ограничений в употреблении алкоголя. Поэтому считаю, что дополнительные возможности для спонтанного приобретения алкоголя — нежелательные. Я против доставки алкоголя, потому что [заказать могут] какие-то компании детей, где среди них есть один подросток восемнадцатилетний, а распивать они будут все вместе. Мне кажется, нежелательная механика», — сказал он.При этом депутат поддерживает саму систему подтверждения возраста через «Госуслуги» или мессенджеры. Он отметил, что эта технология упростит бронирование отелей или покупку билетов.