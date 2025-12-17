В Подмосковье резко ограничат продажу алкоголя с начала весны

17 декабря 2025, 03:25

В Подмосковье продажу алкоголя в общепите ограничат до двух часов с 1 марта 2026 года

Фото: iStock/Kwangmoozaa

В подмосковных точках общепита, расположенных во дворах жилых домов, сократят время продажи алкоголя. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.





Согласно принятому закону, такие заведения смогут продавать спиртное только два часа в день — с 13:00 до 15:00.



Эти изменения стали продолжением политики ограничений. Так, ещё с начала осени для магазинов действует правило: торговать алкоголем могут только те, чей вход находится со стороны улицы и расположен в пределах 30 метров от дороги.





Стало известно, сколько россияне потратят на алкоголь к Новому году

«Подмосковные дворы должны быть территорией отдыха и спокойствия, в них не место алкомаркетам и псевдокафе», — заявил председатель Мособлдумы.