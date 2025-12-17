В Подмосковье резко ограничат продажу алкоголя с начала весны
В Подмосковье продажу алкоголя в общепите ограничат до двух часов с 1 марта 2026 года
В подмосковных точках общепита, расположенных во дворах жилых домов, сократят время продажи алкоголя. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Согласно принятому закону, такие заведения смогут продавать спиртное только два часа в день — с 13:00 до 15:00.
Эти изменения стали продолжением политики ограничений. Так, ещё с начала осени для магазинов действует правило: торговать алкоголем могут только те, чей вход находится со стороны улицы и расположен в пределах 30 метров от дороги.
Стало известно, сколько россияне потратят на алкоголь к Новому году
Брынцалов также напомнил, с 1 сентября действует запрет на ночную продажу алкоголя в кафе, барах и прочих объектах общепита в многоквартирных домах. Исключение действует только для ресторанов.
«Подмосковные дворы должны быть территорией отдыха и спокойствия, в них не место алкомаркетам и псевдокафе», — заявил председатель Мособлдумы.Он подчеркнул, что целью изменений является безопасность и покой жителей, уставших от шума и беспорядка во дворах. Решения принимались на основе многочисленных обращений граждан.
Ранее член профильного комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов выступил против продажи алкоголя через доставку с проверкой возраста в мессенджерах.