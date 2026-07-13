Карельский Коконниэми возглавил список новых летних маршрутов
Курорт Коконниэми в Карелии оказался самым востребованным среди недавно открывшихся направлений для летних поездок по России. Аналитики сервиса бронирования жилья «Твил» составили рейтинг мест, интерес к которым заметно вырос в 2026 году. Об этом сообщает «Лента.ру».
Коконниэми находится рядом с Ладожскими шхерами. Туристическую базу здесь открыли в 2018 году. Аренда коттеджа на одну ночь в среднем обходится путешественникам более чем в 10 тысяч рублей.
Второе место заняло крымское село Солнечная Долина, где ночь стоит около 5,7 тысячи рублей. Третьей стала Миллерово в Ростовской области: средний чек за размещение там достигает 3,6 тысячи рублей.
В список перспективных летних точек вошли Угловое в Крыму, Приморское в Ростовской области, Мариуполь, Селижарово в Тверской области, карельская Нурмойла, Абзаково в Башкирии и станица Пластуновская в Краснодарском крае. Самое доступное размещение среди них предлагают в Миллерово, а наиболее высокие цены фиксируют в Коконниэми.
Собирать вещи в отпуск лучше начинать с самого необходимого: документов, денег, телефона, зарядки, аптечки и средств защиты от солнца. В отдельную косметичку положите солнцезащитный крем с высоким SPF, средство после загара, очки, головной убор и гигиенические принадлежности. Для пляжа понадобятся купальник или плавки, полотенце, шлёпанцы, пляжная сумка и бутылка для воды. Если едете с ребёнком, не забудьте нарукавники, панаму, детский крем от солнца и привычные лекарства.
Одежду выбирайте лёгкую и удобную: несколько футболок, шорты, платье или сарафан, нижнее бельё, пижаму и одну тёплую вещь на вечер — кофту, ветровку или брюки. Возьмите удобную обувь для прогулок, а также наряд, если планируете посещать рестораны или экскурсии. Не стоит перегружать чемодан: многие вещи можно сочетать между собой, а часть необходимых мелочей при необходимости купить на месте.
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