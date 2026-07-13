Карельский Коконниэми возглавил список новых летних маршрутов

13 июля 2026, 10:01

Фото: iStock/Anastasiia Havrysh

Курорт Коконниэми в Карелии оказался самым востребованным среди недавно открывшихся направлений для летних поездок по России. Аналитики сервиса бронирования жилья «Твил» составили рейтинг мест, интерес к которым заметно вырос в 2026 году. Об этом сообщает «Лента.ру».