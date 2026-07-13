Нарколог назвал сладкие алкогольные коктейли наиболее коварными

13 июля 2026, 09:33

Нарколог Рудковский: сладкие коктейли и энергетики с алкоголем опаснее водки

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Психиатр-нарколог Антон Рудковский заявил, что сладкие слабоалкогольные напитки и смеси спиртного с энергетиками несут повышенный риск из-за незаметного употребления больших доз этанола.