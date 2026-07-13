Нарколог назвал сладкие алкогольные коктейли наиболее коварными
Психиатр-нарколог Антон Рудковский заявил, что сладкие слабоалкогольные напитки и смеси спиртного с энергетиками несут повышенный риск из-за незаметного употребления больших доз этанола.
Врач в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что ключевую угрозу для организма создаёт этиловый спирт вне зависимости от вида напитка. Вкус, крепость и привычный сценарий употребления влияют прежде всего на скорость опьянения и объём выпитого.
Сладкие коктейли часто воспринимают как безобидные из-за низкого градуса. Сахар и ароматизаторы маскируют алкоголь, поэтому человек хуже контролирует дозу. Энергетики усиливают опасность: кофеин поддерживает ощущение бодрости при уже серьёзном опьянении.
Рудковский добавил, что крепкий алкоголь быстро повышает концентрацию спирта в крови, особенно при употреблении натощак. Вино, несмотря на репутацию полезного напитка, при регулярном приёме способно сформировать привычку и зависимость.
Алкоголь оказывает токсическое воздействие практически на все системы организма. Он нарушает работу головного мозга и нервной системы, ухудшает память, внимание и координацию, повышает риск травм и несчастных случаев. Регулярное употребление спиртного повреждает печень, сердце, сосуды, поджелудочную железу и желудочно-кишечный тракт, а также может ослаблять иммунную защиту. Даже небольшие дозы не являются полностью безопасными: риск зависит от частоты употребления, количества и индивидуальных особенностей здоровья.
Особенно опасно формирование алкогольной зависимости, при которой человеку становится трудно контролировать употребление и отказаться от него без помощи. Злоупотребление спиртным может приводить к депрессии, тревожности, конфликтам в семье, проблемам на работе и финансовым трудностям. Алкоголь также опасен во время беременности, при управлении транспортом и при сочетании с лекарствами. При признаках зависимости или ухудшении самочувствия важно обратиться к врачу-наркологу или психиатру.
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