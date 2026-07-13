Женщина узнала о необычных пищевых пристрастиях парня и решила расстаться

13 июля 2026, 09:23

New York Post: Британка захотела расстаться с партнером из-за его любви к чипсам

Фото: iStock/Diy1

Жительница Великобритании захотела расстаться с парнем после того, как во время совместного отпуска узнала о его необычных пищевых пристрастиях. Об этом пишет издание New York Post.





За семь месяцев отношений женщина видела в мужчине заботливого и надежного человека. Но во время двухнедельной поездки в Испанию она обнаружила, что ее возлюбленный ежедневно ел не менее трех пачек чипсов. Он также отказывался от местной кухни, предпочитая привычный фастфуд и британские закуски. Кроме того, его манеры за столом вызывали у нее раздражение.





«Самое ужасное, что иногда, съев пачку чипсов, он надувает ее, как воздушный шарик, и лопает. В результате меня всю засыпает крошками», — пожаловалась британка.