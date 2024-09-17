Карьера пошла под откос: студентка-проститутка потеряла будущее из-за травли

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Проститутки поделились историями травли со стороны близких и клиентов. О буллинге они рассказали в беседе с «МК в Красноярске».
Первой историей поделилась уроженка города Канск Красноярского края. Она воспитывалась в детском доме и после выпуска оттуда решила начать новую жизнь. Девушка переехала в далёкий Екатеринбург, поступила в медицинский университет, нашла молодого человека. Ей казалось, что всё наладилось, однако что-то пошло не так, и ей пришлось расстаться с парнем.
Так девушка осталась одна в новом для неё городе. Чтобы хоть как-то заработать на жизнь она решила стать проституткой. Однажды она оказала услугу клиенту, после чего пошла в институт на занятия. Каков бы её шок, когда она увидела его в своём вузе. После этого случая парень начал травить девушку и рассказывать всем, чем занимается студентка в свободное от учёбы время.
В итоге девушка превратилась в изгоя, а травля сломала её. Она перестала мечтать о том, чтобы стать врачом и спасать жизни. Её близкая подруга Любовь неоднократно предлагала поступить в другой вуз, чтобы окончить образование, то девушка, бросившая учёбу, отказывалась от всего.
Второй историей поделилась женщина, которой сейчас 36 лет. В проституцию она пришла в 20 и, несмотря на осознанный выбор, всегда чувствовала себя некомфортно. В отношениях с клиентами она была «рабыней», которая не уважает себя и своё тело. Также она часто выбирала клиентов-абьюзеров.
Шесть лет назад женщина пошла на свидание с клиентом, который давно оказывал её знаки внимание. Начав общаться, они сблизились и в итоге поженились. Тогда у женщины появилась официальная работа, она начала заниматься любым хобби – пением. Сейчас у пары все хорошо, они имеют собственное жильё и задумываются о ребёнке.
14 сентября отмечался День гордости секс-работниц. В России этот праздник принято называть Днём гордости и самоуважения. Проститутки говорят о том, что эта дата очень необходима, чтобы напомнить о пагубности самобичевания и самостигматизации, а также обратить внимание общества на недопустимость критики секс-работниц, поскольку многие относятся к этому как к заработку.
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Так девушка осталась одна в новом для неё городе. Чтобы хоть как-то заработать на жизнь она решила стать проституткой. Однажды она оказала услугу клиенту, после чего пошла в институт на занятия. Каков бы её шок, когда она увидела его в своём вузе. После этого случая парень начал травить девушку и рассказывать всем, чем занимается студентка в свободное от учёбы время.
В итоге девушка превратилась в изгоя, а травля сломала её. Она перестала мечтать о том, чтобы стать врачом и спасать жизни. Её близкая подруга Любовь неоднократно предлагала поступить в другой вуз, чтобы окончить образование, то девушка, бросившая учёбу, отказывалась от всего.
Второй историей поделилась женщина, которой сейчас 36 лет. В проституцию она пришла в 20 и, несмотря на осознанный выбор, всегда чувствовала себя некомфортно. В отношениях с клиентами она была «рабыней», которая не уважает себя и своё тело. Также она часто выбирала клиентов-абьюзеров.
Шесть лет назад женщина пошла на свидание с клиентом, который давно оказывал её знаки внимание. Начав общаться, они сблизились и в итоге поженились. Тогда у женщины появилась официальная работа, она начала заниматься любым хобби – пением. Сейчас у пары все хорошо, они имеют собственное жильё и задумываются о ребёнке.
14 сентября отмечался День гордости секс-работниц. В России этот праздник принято называть Днём гордости и самоуважения. Проститутки говорят о том, что эта дата очень необходима, чтобы напомнить о пагубности самобичевания и самостигматизации, а также обратить внимание общества на недопустимость критики секс-работниц, поскольку многие относятся к этому как к заработку.
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Анастасия Чинкова