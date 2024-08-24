Женщина не занималась сексом два года из-за страха перед Богом и стала порнозвездой

Фото: iStock/Denisfilm
Избавившаяся от наркозависимости женщина из Великобритании пришла в секс-индустрию после того, как перестала бояться ада. Об этом сообщает Daily Star.
36-летняя порнозвезда Кайла Уайлд пояснила, что в течение продолжительного времени употребляла наркотики, пока однажды не познакомилась с женщиной, помогающей побороть зависимость. Она, по словам Уайлд, показала ей Библию и сказала, что, чтобы не попасть в ад, необходимо не только бросить наркотики, но и не заниматься сексом до брака.
Из-за страха перед Богом девушка избегала интимной близости с мужчинами несколько лет. Все это время ей не хотелось верить в то, что Бог может быть настолько суровым. Спустя некоторое время она решила изучить историю религии, после чего пришла к выводу, что вера нужна лишь для того, чтобы контролировать людей.
После этого Кайла не хотела, чтобы ее снова заставляли испытывать стыд, поэтому стала порнозвездой. Она призналась, что не является наркоманкой уже 10 лет и по-прежнему довольна своей профессией.
Читайте также:
Жених признался в своей тайной зависимости от БДСМ, которую скрывает от невесты
Чемпионка Европы по сексу раскрыла победную тактику для предстоящего чемпионата мира
Бывшая проститутка рассказала о самых постыдных желаниях клиентов
Из-за страха перед Богом девушка избегала интимной близости с мужчинами несколько лет. Все это время ей не хотелось верить в то, что Бог может быть настолько суровым. Спустя некоторое время она решила изучить историю религии, после чего пришла к выводу, что вера нужна лишь для того, чтобы контролировать людей.
После этого Кайла не хотела, чтобы ее снова заставляли испытывать стыд, поэтому стала порнозвездой. Она призналась, что не является наркоманкой уже 10 лет и по-прежнему довольна своей профессией.
Читайте также:
Жених признался в своей тайной зависимости от БДСМ, которую скрывает от невесты
Чемпионка Европы по сексу раскрыла победную тактику для предстоящего чемпионата мира
Бывшая проститутка рассказала о самых постыдных желаниях клиентов
Екатерина Коршунова