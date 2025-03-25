Карьерный эксперт назвала главный тренд на рынке труда в России

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Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина назвала рабочие специальности главным трендом на рынке труда в России. По ее словам, спрос не ограничивается одной лишь промышленной отраслью.
«Такие работники нужны в строительстве, сфере транспорта и логистики, ЖКХ. Сегодня каждая третья вакансия на рынке труда Москвы — предложение для квалифицированных рабочих. <…> Мы также прогнозируем, что в ближайшие годы обучение в колледжах станет еще более востребованным», — пояснила эксперт в беседе с RT.В то же время Минтруд РФ опубликовал прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы, где отметил сферы с ожидаемым ростом и ожидаемым спадом спроса. В разговоре с Общественной Службой Новостей карьерный консультант Ильниз Валинуров прокомментировал данные исследования. По его словам, прогнозы на спрос на рынке труда дальше, чем на год — являются популизмом.
«Они перечисляют персональные услуги, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение — это очень общие категории. Логистика действительно растет. Гостиничный бизнес и общепит — да, есть программы развития внутреннего туризма. Россияне больше путешествуют по стране, понимая, что в России много интересного», — считает собеседник издания.Читайте также:
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