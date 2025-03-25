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Карьерный эксперт назвала главный тренд на рынке труда в России

Карьерный эксперт Чукина назвала рабочие профессии трендом на рынке труда
Фото: istockphoto/ilkercelik

Фото: istockphoto/ilkercelik

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина назвала рабочие специальности главным трендом на рынке труда в России. По ее словам, спрос не ограничивается одной лишь промышленной отраслью.
«Такие работники нужны в строительстве, сфере транспорта и логистики, ЖКХ. Сегодня каждая третья вакансия на рынке труда Москвы — предложение для квалифицированных рабочих. <…> Мы также прогнозируем, что в ближайшие годы обучение в колледжах станет еще более востребованным», — пояснила эксперт в беседе с RT.
В то же время Минтруд РФ опубликовал прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы, где отметил сферы с ожидаемым ростом и ожидаемым спадом спроса. В разговоре с Общественной Службой Новостей карьерный консультант Ильниз Валинуров прокомментировал данные исследования. По его словам, прогнозы на спрос на рынке труда дальше, чем на год — являются популизмом.
«Они перечисляют персональные услуги, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение — это очень общие категории. Логистика действительно растет. Гостиничный бизнес и общепит — да, есть программы развития внутреннего туризма. Россияне больше путешествуют по стране, понимая, что в России много интересного», — считает собеседник издания.
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Следком завершил расследование дела бывшего адвоката Эльмана Пашаева
25 марта 2025, 12:16

Эльман Пашаев (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он обвиняется в мошенничестве и попытке мошенничества.
Об этом корреспонденту РИА Новости сообщили в Следственном комитете РФ. В ведомстве уточнили, что делом экс-адвоката занимались военные следственные органы.

«Пашаев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 3 статьи 30 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере», — напомнили сотрудники пресс-службы СК РФ.

Следователи установили, что в январе 2024 года недобросовестный юрист, используя сложившиеся доверительные отношения, убедил своего знакомого Алексея Блиновского, что, благодаря своим связям, сумеет избавить от уголовного преследования его и его супругу, блогера Елену Блиновскую. Договорившись, но не имея никакой реальной возможности исполнить обещание, Пашаев обманом похитил у Блиновского 47 миллионов рублей.

Аналогичным способом бывший адвокат пытался с помощью обмана и махинация вытянуть деньги у гражданина Алексея Захарова. Противоправная деятельность Пашаева была пресечена полицейскими и выполнить задуманное он не успел.

На имущество обвиняемого наложен арест в целях взыскания штрафа и возмещения материальных потерь потерпевших, а сам он по решению суда помещён под стражу.

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Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к весне
Автоэксперт Кадаков: после зимы нужно почистить салон и кузов машины
25 марта 2025, 11:30

Фото: iStock/Anna Eremeeva

Зимние заморозки постепенно отступают, а это значит, что настало время задумываться о подготовке машины к весне.
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с «Радио 1» рассказал, как подготовить машину к летнему сезону.

«Можно никак не готовить машину ни к летнему сезону, ни к зимнему сезону, но при одном условии — если авто в нормальном техническом состоянии, если вы за ним следите, вовремя проводите технический осмотр и меняете масло. Шины, конечно, надо поменять, но это и так все знают», — сказал эксперт.

По его словам, современный автомобиль не требует специальной подготовки.

«Щётки, например, меняются по износу. Мыть автомобиль надо всегда, но после зимы можно тщательнее почистить салон, хорошенько отмыть кузов. Масло меняем, но все-таки по пробегу. В остальном я не вижу необходимости как-то специально готовить машину», — объяснил Кадаков.

Он добавил, что все нужно делать своевременно и без спешки.

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Венок от Андрея Белоусова и могила рядом с Добровольской: скандал с захоронением Ларисы Голубкиной и церемония прощания, видео
25 марта 2025, 11:27

Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

22 марта не стало Народной артистки Ларисы Голубкиной. Она ушла из жизни в возрасте 85 лет после долгой борьбы с тяжелой болезнью. О том, как проходит церемония прощания с актрисой, расскажет «Радио 1».

Смерть Ларисы Голубкиной


Лариса Голубкина запомнилась зрителям своей дебютной ролью Шурочки Азаровой в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» и была второй женой актера Андрея Миронова. Жизнь актрисы прервала болезнь — рак крови третьей степени. Лариса Ивановна сильно страдала от недуга, который лишил её сил: она заметно похудела, испытывала постоянную слабость и в последнее время не могла покинуть постель.

Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Скандал с местом захоронения Ларисы Голубкиной


25 марта в Москве состоялись Церемония прощания и отпевание артистки в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах. Изначально планировалось, что прощание с Голубкиной состоится в Театре Армии, где она проработала 60 лет, но в воскресенье родственники приняли решение изменить место проведения церемонии.

«Сиделки менялись раз в месяц, потому что не выдерживали»: последние месяцы жизни Ларисы Голубкиной
«Сиделки менялись раз в месяц, потому что не выдерживали»: последние месяцы жизни Ларисы Голубкиной

Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище, а не на Ваганьковском, где находится могила её супруга, актёра Андрея Миронова. Это решение вызвало активные обсуждения в социальных сетях. Коллеги артистки и сотрудники кладбища отметили, что для подзахоронения рядом с Мироновым потребуется добавить имя Голубкиной на уже установленный памятник, так как там нет места для нового. Родственников умершей это не устроило.

Как прошла церемония прощания с Ларисой Голубкиной


На прощание с народной артисткой пришли ее коллеги — актеры театра, а также ведущий Андрей Малахов, актриса Людмила Максакова и многие другие. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отправил венок в честь прощания с Ларисой Голубкиной. Известно, что актрису похоронят рядом с могилой Евгенией Добровольской.


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Умер ведущий телепрограммы «Времечко» Константин Цивилев
25 марта 2025, 11:23

Константин Цивилев (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Ушел из жизни ведущий телепрограмм «Времечко» и «Сегоднячко» Константин Цивилев. Ему было 59 лет. Информация об этом появилась на его личной странице в Facebook*.
Сообщение о смерти Цивилева было опубликовано вечером в понедельник, 24 марта. Причина смерти не указывается. Также пока неизвестно, когда состоится церемония прощания.

Цивилев родился в Москве 1 мая 1965 года. Он работал редактором отдела сатиры и юмора на «Радио 1», был корреспондентом и ведущим информационных программ «Времечко» и «Сегоднячко», вел передачу «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь». За время своей карьеры Цивилев снял более тысячи сюжетов для телевидения.

Также Константин снимал документальные фильмы для канала «Столица» из цикла «Городские истории» и стал автором четырех книг.

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Автоэксперт рассказал, когда лучше менять зимнюю резину на автомобиле
Автоэксперт Кадаков: зимние шины можно менять в мае
25 марта 2025, 10:47

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Первый весенний месяц подходит к концу, погода периодически балует москвичей и жителей области солнцем и теплом, однако про постоянство говорить пока не приходится. Что делать водителям, которые спешат менять шины? Повременить, или уже можно?
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с «Радио 1» рассказал, что в «переобувке» машины важно, как автомобиль эксплуатируется и где.

«Погода разная, расстояния большие, розы ветров. Главное здесь — прогнозы гидрометцентра и свои собственные глаза. Если вы понимаете, что установилась теплая погода и возврата к снегу и гололеду не будет, то можно переобуваться. Но лучше не спешить, потому что весенняя переобувка не такая критичная, как, например, осенняя», — сказал эксперт.

По его словам, весной горожан никто не торопит переобуваться, но вряд ли найдутся водители, которые будут в мае ездить на шипованных шинах.

«Что шины изнашиваются сильно — это старый миф. Но если вы по июльской 30-градусной жаре будете ездить на мягкой зимней резине, то да — будете отжигать в каждом повороте с визгом, шины будут истираться. Но сейчас не такая жара», — объяснил Кадаков.

Он вспомнил момент, когда в конце февраля стояла теплая солнечная погода, и люди бросили менять резину, а потом — аварии на дорогах и ремонт автомобиля.

«Я последние несколько сколько лет переобуваюсь чуть ли не в мае, потому что заморозки еще. Как правило, у нас в конце апреля выпадает снег», — поделился специалист.

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