Карьерный эксперт Семеренко рекомендовала дарить боссу на Новый год деликатесы

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Карьерный эксперт службы занятости населения города Москвы Светлана Семеренко заявила, что при выборе подарка руководству компании к Новому году, в первую очередь, следует ориентироваться на сложившиеся традиции в коллективе.
Она отметила, что если в коллективе принято к Новому году дарить лично подарки начальнику, то нужно выбирать что-то практично. В этом случае можно подарить десерты или деликатесы, к примеру.
Также уместными подарками, по словам специалиста, будут сувениры ручной работы и изделия на заказ.
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«Принято ли дарить подарки на корпоративе? Если да, то уместна эффектная подача: специально снятое видео, приглашение музыкального коллектива. Если же в компании обычно дарят подарки руководителю лично, то нужно что-то более практичное, например, десерты или деликатесы, дизайнерские елочные украшения, посуда», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Семеренко.
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Мелисса Тимофеева