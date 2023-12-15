Стало известно, сколько россиян будет работать в новогодние праздники

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Аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что 18% россиян будут работать во время январских праздников.
Уточняется, что работать в праздники будут рабочие и инженеры непрерывных производств, медики, работники ЖКХ, торговли, аптек, складов, сотрудники полиции и служб безопасности, водители, персонал гостиниц, журналисты.
В исследовании приняли участие 1,6 тыс. человек.
Ранее опрос проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия здоровья» для «АльфаСтрахования» показал, что 46% россиян с «ужасом» думают об участии в корпоративе.
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«Больше всего тех, кто проведёт первую январскую декаду на рабочем посту, среди россиян до 34 лет (22%)», — приводит RT текст исследования.
Ранее опрос проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия здоровья» для «АльфаСтрахования» показал, что 46% россиян с «ужасом» думают об участии в корпоративе.
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Мелисса Тимофеева