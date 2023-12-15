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Стало известно, сколько россиян будет работать в новогодние праздники

Опрос: 18% россиян будет работать в новогодние праздники
15 декабря 2023, 14:44
Фото: istockphoto.com/Estradaanton

Фото: istockphoto.com/Estradaanton

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что 18% россиян будут работать во время январских праздников.
Уточняется, что работать в праздники будут рабочие и инженеры непрерывных производств, медики, работники ЖКХ, торговли, аптек, складов, сотрудники полиции и служб безопасности, водители, персонал гостиниц, журналисты.

«Больше всего тех, кто проведёт первую январскую декаду на рабочем посту, среди россиян до 34 лет (22%)», — приводит RT текст исследования.


В исследовании приняли участие 1,6 тыс. человек.

Ранее опрос проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия здоровья» для «АльфаСтрахования» показал, что 46% россиян с «ужасом» думают об участии в корпоративе.

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#работа
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Подмосковный робот Redhorn выступит в плей-офф международного чемпионата
15 декабря 2023, 15:34

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Команда Istok Robotics с роботом Redhorn представит Московскую область в заключительных испытаниях международного чемпионата «Битва роботов». Они состоятся в столице 16 декабря, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
«Робот Redhorn достойно показал себя на отборочном этапе три месяца назад, одержав уверенную победу в двух раундах. Этот успех стал возможным благодаря команде-создателю. Теперь нашего бойца ждут серьёзные соперники из России, Индии, Китая и Турции», – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Redhorn – мини-танк весом более 100 кг, который может развивать скорость до 10 км/ч. Он владеет ниндзюцу и приёмами дзюдо.
 
Полуфинал-финал «Битвы роботов» пройдёт в формате плей-офф. Из 16 команд на следующий этап поединков будут попущены четыре. Далее из восьми команд выделят четыре сильнейших, а в решающем бою сразятся два робота.
 
Прямая трансляция будет доступна по ссылке.
 
Цели чемпионата – привлечь внимание к современным технологиям, востребованным инженерным направлениям. Суперфинал «Битвы роботов» войдёт в программу первых «Игр будущего» в Казани, которые будут проходить с 23 февраля по 2 марта будущего года.

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#подмосковье
#московская область
#чемпионат мира
#роботы
#надежда куртяник
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В СПбГУ раскрыли создателя виртуального двойника Путина
СПбГУ: виртуального двойника Путина создал студент-отличник вуза
15 декабря 2023, 15:23

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Виртуального «двойника» Владимира Путина создал студент-отличник СПбГУ. Об этом в беседе с РИА Новости рассказало руководство университета.
Днём ранее, в ходе большой пресс-конференции, совмещённой с прямой линией, Путину задал вопрос человек, который с помощью нейросетей сгенерировал своё изображение в образе президента. Неизвестный был подписан как «студент СПбГУ». Он спросил Путина о наличии у него двойников. Президент в ответ отметил, что это его первая копия. 

В университете выяснили, что это был студент преуспевающий студент, обучающийся на факультете цифровых технологий и искусственного интеллекта. 

В вузе добавили, что не участвовали в подготовке вопроса для главы государства. 

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#владимир путин
#студент
#санкт-петербург
#президент
#искусственный интеллект
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Волынец призвала освободить многодетные семьи от уплаты ЖКУ
15 декабря 2023, 15:16

Фото: istockphoto.com/Evgen_Prozhyrko

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой освободить многодетные семьи от оплаты коммунальных услуг, при этом определив социальный норматив в квадратных метрах на каждого жильца.
Она отметила, что такая мера направлена на уравнивание применения мер социальной поддержки многодетных семей вне зависимости от места их проживания, поскольку сейчас такая соцпомощь по стране всё-таки различается.

«Для поддержки рождаемости и повышения статуса многодетных семей поддержать данную инициативу и разработать соответствующий законопроект», — приводит RT текст обращения Волынец на имя первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.

Ранее Ирина Волынец предлагала создать «Суворовскую карту» для занятия молодёжи спортом.

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#семьи
#законопроект
#многодетная семья
#жку
#помощь
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Аэропорт Краснодара готов к возможному открытию, заявил директор гавани
Директор аэропорта в Краснодаре Кириченко заявил о готовности к открытию гавани
15 декабря 2023, 15:11

Фото: iStock/skyNext

Краснодарский аэропорт готов к возможному открытию. Об этом в беседе с журналистами рассказал управляющий директор международного аэропорта «Краснодар» Дмитрий Кириченко.
Ранее стало известно, что 15 декабря гавань приняла первый с начала СВО гражданский самолёт без пассажиров на борту. Он следовал из Минеральных Вод. Тестовый полёт совершался для проверки систем краснодарского аэропорта. 

По словам Кириченко, за два года, пока аэропорт был закрыт, его службы продолжали работу по поддержанию гавани в «идеальном состоянии», а сотрудники занимались повышением своей квалификации. 

Директор аэропорта отметил готовность к открытию и возобновлению авиасообщения. 

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#краснодарский край
#аэропорт
#проверки
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Выборы президента в России 2024: кандидаты, прогноз Жириновского и «окончание СВО»
Московское отделение КПРФ рекомендовало Зюганова и Левченко на выборы президента
15 декабря 2023, 15:09

Фото: istockphoto.com/nemchinowa

В будущем году россияне будут избирать главу государства. Прежде Совет Федерации утвердил дату проведения голосования. Редакция «Радио 1» расскажет, как будет проходить выборный процесс, известны ли кандидаты, будет ли баллотироваться на выборы действующий президент России, и какой прогноз по выборам в России дал при жизни Владимир Жириновский.

Выборы президента России в 2024 году


Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Этим решением был дан старт избирательной кампании. Об этом прежде заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Она также назвала предстоящие выборы историческими, так как они определят путь страны в переломный для нее момент.
 
Предыдущие выборы президента России проходили 18 марта 2018 года, а следующие после 2024 года состоятся в 2030-м. Шестилетний срок был установлен в 2008 году и стал применяться с 2012-го.

Как будут проходить выборы президента в 2024 году 


Впервые в истории России выборы президента страны будут проходить в течение нескольких дней – с 15 по 17 марта 2024 года. В новых регионах России возможно будут обустроены передвижные пункты голосования, размещенные в специальных автобусах. Прежде об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Такие меры будут введены из соображений безопасности и для того, чтобы голосование стало доступным для всех жителей.  


Будет ли Путин баллотироваться в 2024 году


В соответствии с прежним положением Конституции, президент России не может занимать более двух сроков подряд. Однако в 2020 году были приняты поправки, которые установили такую возможность. Вступившие в законную силу поправки обнулили сроки президентства нынешнего главы государства и позволили ему выдвинуть свою кандидатуру в 2024 году.

Путин обозначил основные задачи для себя на посту президента
Путин обозначил основные задачи для себя на посту президента

Действующий президент России Владимир Путин объявил о своем намерении принять участие в предвыборной гонке герою Донецкой народной республики (ДНР) Артему Жоге после окончания церемонии вручения звезд Героям России. Военнослужащий рассказал, что Владимир Путин принял соответствующее решение, объяснив это необходимостью «быть с народом», особенно в настоящей политической ситуации.
 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предвыборная кампания Владимира Путина фактически началась, однако юридические формальности еще предстоит уладить.

 


КПРФ выдвинула кандидатов на выборы президента России



От партии КПРФ на президентские выборы выдвинуты две кандидатуры: Геннадия Зюганова и Сергея Левченко. Об этом рассказал руководитель коммунистической фракции в Мосгордуме Николай Зубрилин. Он пояснил, что решение о выдвижении этих кандидатов было принято в ходе голосования и совместного обсуждения.

Следующим этапом станет выдвижение кандидата на пост президента делегатами третьего этапа XVIII съезда КПРФ, который пройдет 23 декабря.


Кандидаты на выборы президента России 2024


В настоящее время в Центризбиркоме еще не стартовала регистрация кандидатов, однако о своем намерении принять участие в выборах на пост президента России прежде уже заявляли некоторые кандидаты. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил о своем намерении участвовать в выборах президента в 2024 году. «Предвыборная кампания» идет в его телеграм-канале, который ведут его доверенные лица. Сам Стрелков находится под стражей до 24 мая 2024 года.

Экс-министр угодил в СИЗО по подозрению в призывах к экстремизму.

Стрелков заверяет, что будет говорить правду о делах в стране и предотвратит катастрофу со смутой. Он также пообещал завершить спецоперацию на Украине победой России, так как «ничьей не будет».


Путину доверяют свыше 79% россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют свыше 79% россиян, показал опрос ВЦИОМ
Возможным кандидатом от партии ЛДПР может стать ее председатель – Леонид Слуцкий. О своем намерении баллотироваться глава фракции в настоящее время не заявлял.

От партии «Новые люди» может быть выдвинут Алексей Нечаев. Съезд партии состоится 24 декабря, на котором будет принято окончательное решение о выдвижении кандидата.


Жириновский дал прогноз по выборам президента России в 2024 году

 
Бывший лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прежде заявлял, что в 2024 году в выборах может принять участие действующий президент России Владимир Путин. Он предсказал, что глава государства объявит о своем решении баллотироваться не ранее, чем в конце 2023 года. Соответствующее заявление Жириновский сделал в 2020 году.
 
Лидер фракции также не исключал, что принять участие на выборах может преемник Путина, кем возможно станет премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу или председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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#кпрф
#игорь стрелков
#президент
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Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова: Санкции Японии не выдерживают критики
15 декабря 2023, 14:50

Фото: IStock/blew_i

Токио расширил список санкций в отношении России. Ограничения ввели против начальника штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ генерал-полковника Александра Лапина, и омбудсмена Донецкой народной республики Дарьи Морозовой, а также уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой.
Как рассказала «Радио 1» детский омбудсмен Подмосковья, рестрикции никак не отразятся на её жизни и деятельности. Она отметила, что санкции вводят из-за перемещения детей из зоны боевых действий в Московскую область.
«Обвинения в том, что мы незаконно перемещали детей из зоны боевых действий не выдерживают никакой критики, потому что мы действительно забирали детей из опасных территорий, которые подвергались обстрелам со стороны Украины. Это дети-сироты, дети без родителей, которые у нас обрели семьи. Сейчас я лично отвечаю за каждого ребёнка, который находится на нашей территории», — сказала Ксения Мишонова. 
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#детский омбудсмен
#подмосковье
#япония
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Первая зимняя оттепель: синоптик пообещал тепло жителям Москвы и Подмосковья
Синоптик Шувалов спрогнозировал первую оттепель в Москве и Подмосковье
15 декабря 2023, 14:34

Фото: IStock/stsmhn

Первая декабрьская оттепель придет в московский регион уже в предстоящие выходные. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам специалиста, на смену мощному снегопаду придёт морозная погода. Но задержится она в регионе всего на день.
«Мы попрощались с южным циклоном, и нас ждёт морозная, но безосадочная суббота: ночью будет -10…-15 градусов по области, -3…-8 днём. А уже в воскресенье совсем другая погода, потому что всё пристраивается на то, чтобы принести к нам атлантическое тепло, поэтому уже 17 декабря днём по области пройдёт снег, может быть, он будет даже мокрым. Температура от утренних -8…-9 градусов к середине дня поднимется до -2…-4, а к концу до 0… 1 градуса. То есть мы ощутим на себе в Подмосковье первую с начала календарной зимы оттепель», — сказал синоптик.
Шувалов подчеркнул, что тёплая погода будет держаться на протяжении недели. Столбики термометров будут преимущественно находиться возле нулевой отметки.

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#подмосковье
#погода
#снег
#температура
#тепло
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Опрос: У 46% россиян корпоратив вызывает ужас
15 декабря 2023, 14:23

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Аналитики проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия здоровья» для «АльфаСтрахования» провели исследование и выяснили, что 46% россиян с «ужасом» думают об участии в корпоративе.
«37% рассказали, что явка на него фактически «добровольно-принудительная». При этом готовы ходить на подобные мероприятия 77% участников исследования, но только в случае, если это будет исключительно добровольным решением», — приводит RT текст исследования.

При этом, 22% отметили, что сейчас корпоратив из праздника превратился в обязаловку.

Отмечается, что у 63% респондентов корпоративное мероприятие точно будет.

В опросе приняли участие более 1,3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня, 15 декабря, в московских парках пройдут предновогодние мероприятия в рамках проекта «ЭкоМастерская Деда Мороза». Там участников научат делать украшения и игрушки из вторсырья. Мастерская будет проходит по 30 декабря.

«На природных территориях и в экоцентрах пройдёт более 40 бесплатных зимних творческих мастер-классов, квестов, игр и лекций. Гости научатся делать своими руками экоподарки к Новому году, экологичные украшения на ёлку, новогодние деревья из самых разных материалов и многое другое. <…> Москвичи узнают о новогодних традициях и истории этого праздника», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

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#игрушки
#мероприятия
#явка
#корпоратив
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Аэропорт Краснодара принял первый с начала СВО гражданский самолёт
15 декабря 2023, 14:15

Фото: РИА Новости/Пивов

Аэропорт Краснодара принял первый с начала СВО гражданский самолёт. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что это был тестовый полёт. Самолёт авиакомпании «Азимут» без пассажиров на борту прибыл в Краснодар из Минеральных Вод. Его путь пролегал через Ставрополь и Армавир и в общей сложности занял один час. 

Принятие самолёта в закрытом аэропорту было необходимо для проверки взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб. 

По итогам проверки и первого запуска самолёта, руководство гавани и правительство региона примут решение об открытии аэропорта для возобновления ежедневного авиасообщения с регионом. 

Напомним, что краснодарский аэропорт был закрыт 24 февраля 2022 года после объявления о начале спецоперации на Украине. Вместе с ним были закрыты ещё восемь аэропортов в центральной и южной частях России. В настоящее время не рассматривается возможности открытия остальных гаваней. 

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#аэропорт
#краснодарский край
#полеты
#самолет
#ограничения
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