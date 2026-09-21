Мужчина в костюме Санта-Клауса оказался педофилом
В штате Нью‑Йорк разразился скандал вокруг 75‑летнего Кларенса Рассела, который в рождественские праздники исполнял роль Санта‑Клауса. Как сообщает издание People, 5 сентября его арестовали по подозрению в преступлении против ребёнка.
Согласно материалам обвинения, Рассел пытался склонить к сексу несовершеннолетнего. Подростку на момент происшествия было менее 15 лет.
Рассел был узнаваемой фигурой для жителей северной части штата: он регулярно появлялся в образе Санта‑Клауса на детских праздниках. Кроме того, он исполнял эту роль в парке развлечений Santa’s Workshop в посёлке Норт‑Поул. «Мастерская Санта‑Клауса» работает там с 1949 года, а территория оформлена в рождественском и зимнем стиле с тематическими аттракционами и декорациями.
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