Мужчина в костюме Санта-Клауса оказался педофилом

21 сентября 2026, 02:44

В США мужчину в костюме Санта-Клауса обвинили в педофилии

Фото: iStock/Nastco

В штате Нью‑Йорк разразился скандал вокруг 75‑летнего Кларенса Рассела, который в рождественские праздники исполнял роль Санта‑Клауса. Как сообщает издание People, 5 сентября его арестовали по подозрению в преступлении против ребёнка.