Карьерный консультант назвал профессии, которым придется работать все новогодние праздники

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Карьерный консультант Ильгиз Валинуров перечислил профессии, представителям которых придется работать в Новый год. По его словам, в праздники на своем посту останутся экстренные службы — врачи, пожарные, полиция и спасатели, а также транспортная отрасль, работники общепита и индустрии развлечений.
«Во-первых, это все экстренные службы — врачи, спасатели МЧС, пожарные, полиция. Эти люди работают без выходных, и Новый год не исключение. Для врачей этот период — пик. Как бы это ни звучало, но именно в Новый год приходится большинство травм. Это подтверждает статистика», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время для некоторых зимние праздники становятся поводом не для радости и счастья, а для предновогодней депрессии. Как рассказала «Известиям» психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова, чаще всего причиной таких состояний оказывается финансовая нестабильность и оценка собственных достижений за минувший год.
«Похвалите себя за достигнутые цели и не ругайте за то, если какие-то цели не были достигнуты. Часто цели и задачи, которые мы ставим на год, становятся для нас неприоритетными и в выполнении их нет никакого смысла. Часто именно поэтому мы их и не достигаем», — подчеркнула специалист.Читайте также:
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