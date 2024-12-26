«Толстеет во сне»: Врач назвал неожиданную причину набора веса россиян

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Часто люди, желая сбросить лишний вес, прибегают к различным методам, однако прогресса не видят. Почему такое происходит?
Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» заявил, что плохой сон напрямую влияет на набор лишнего веса.
По его словам, люди с плохим сном не могут похудеть, а продолжают полнеть, ничего не употребляя в пищу.
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«Когда мы крепко спим, у нас вырабатывается гормон роста, а он отвечает за вывод жира из жировых клеток. Соответственно, чем хуже мы спим, тем толще мы становимся, а чем толще мы становимся, тем больше остановок дыхания во сне (апноэ), и хуже мы спим», — сказал эксперт.
По его словам, люди с плохим сном не могут похудеть, а продолжают полнеть, ничего не употребляя в пищу.
«А со временем еще и сахарный диабет начинается», — предупредил специалист и посоветовал при любых проблемах со сном не тянуть, а сразу обращаться к врачам.
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Анастасия Бондарева